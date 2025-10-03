HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un proyectil de Israel hace blanco en Gaza. EFE

Hamás acepta liberar los rehenes, dejar el poder en Gaza y negociar el resto del plan de paz de Trump

Se pliega a las principales exigencias del presidente de EE UU a cambio de un alto el fuego

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Al final, Hamás ha decidido no esperar a que acabe el último plazo otorgado por Donald Trump para que responda a su plan de paz ... y ha emitido un comunicado agradeciendo los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin al conflicto y aceptando algunas de sus condiciones. Las más relevantes son la liberación de todos los rehenes israelíes que obran aún en su poder -tanto vivos como muertos- y la cesión del poder de Gaza a un gobierno de tecnócratas palestinos sin afiliación política. Todo a cambio de un alto el fuego definitivo.

