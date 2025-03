La guerra de Israel se cuela en Hollywood

A diferencia de la guerra en Ucrania, en la que Occidente se vuelca por completo contra Rusia, el conflicto entre Israel y Hamás ha acallado ... más a las críticas. Algunos prefieren el silencio a la hora de sentenciar a cualquiera de los dos bandos, como lo han hecho en la meca del cine y la música. Mientras el mundo debate acaloradamente sobre la respuesta militar de Tel Aviv -que ya deja 10.000 víctimas, el Ministerio de Salud de Gaza- al ataque del pasado 7 de octubre de Hamás -que mató a 1.400 israelíes y secuestro a otros 240-, la mayoría de las estrellas de Hollywood y reconocidos cantantes se desmarcan de las condenas.

Michael Douglas, Jamie Lee Curtis, Gal Gadot, Amy Schumer y Helen Mirren figuran entre los 700 firmantes de una carta abierta de apoyo al ejército hebreo. También están los que instan a que cese la matanza en Gaza y se muestran preocupados por las vidas de civiles que han muerto en el territorio palestino. Sin importar el bando que se respalde, todos han recibido fuertes críticas por tomar postura frente a la guerra. De hecho, a varias celebridades, sus comentarios les ha costado la pérdida de cientos de seguidores en sus redes sociales.

El cese del fuego en Gaza

Roger Waters «Operación de bandera falsa»

Ampliar REUTERS

El músico y compositor británico y cofundador de la banda Pink Floyd arremetió contra Israel por «exagerar» el ataque de Hamás. Durante una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, el artista aseguró que «el mundo no sabe qué sucedió realmente» ese día, hablando de una posible «operación de bandera falsa». «Es muy sospechoso que no hayan escuchado el ruido de las explosiones», agregó.

El exlíder de la banda de rock ya había estado involucrado en polémicas declaraciones sobre la política internacional. En el caso de la invasión de Ucrania, Waters culpó a Kiev por la incursión a gran escala de Rusia durante un discurso ante las Naciones Unidas. También ha sido investigado por la policía alemana después de utilizar un disfraz que aludía al nazismo en un concierto en Berlín.

Dua Lipa «Dolor por las vidas perdidas en los horribles ataques en Israel»

Ampliar REUTERS

«Cada día que pasa, mi corazón sufre por el pueblo de Israel y Palestina. Dolor por las vidas perdidas en los horribles ataques en Israel (...) Dolor al ser testigo del sufrimiento sin precedentes en Gaza, donde 2,2 millones de almas, la mitad de ellas niños, soportar penurias inimaginables» escribió la cantante británica en Instagram junto a una imagen de una donación económica que había hecho para los niños en la Franja. La artista ha perdido desde entonces unos 100.000 seguidores.

Mark Ruffalo «Oramos por la seguridad del pueblo inocente de Gaza»

Ampliar REUTERS

El actor estadounidense hizo suyas unas palabras del periodista y autor de 'Un día en la vida de Abed Salama', Nathan Thrall, en X. «Hoy he recibido una nota que ha resonado profundamente en mí. He querido compartir sus palabras mientras todos observamos con horror lo que se está desarrollando hoy entre el Gobierno israelí y Hamás️. 'Es horrible ver a civiles inocentes asesinados y retenidos como rehenes, y no hay justificación para ello. Oramos por su seguridad, al igual que oramos por la seguridad del pueblo inocente de Gaza que está siendo bombardeado y asediado'».

Angelina Jolie «Gaza se está convirtiendo en una fosa común»

Ampliar REUTERS

La actriz Angelina Jolie, reconocida también por su trabajo humanitario, ha denunciado en sus redes sociales que «este es el bombardeo deliberado de una población atrapada que no tiene adónde huir. Gaza ha sido una prisión al aire libre durante casi dos décadas y rápidamente se está convirtiendo en una fosa común (...) Mientras el mundo observa y con el apoyo activo de muchos gobiernos, millones de civiles palestinos (niños, mujeres, familias) están siendo castigados y deshumanizados colectivamente, mientras se les priva de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria contraviniendo el derecho internacional».

Joaquin Phoenix «Honrar todas las vidas en Tierra Santa y facilitar un alto el fuego»

Ampliar REUTERS

«Instamos a su Gobierno (de Joe Biden), y a todos los líderes mundiales, a honrar todas las vidas en Tierra Santa y pedir y facilitar un alto el fuego sin demora: el fin del bombardeo de Gaza y la liberación segura de los rehenes», reza la carta abierta en la que más de 50 artistas instan al presidente de Estados Unidos a pedir un alto el fuego en la Franja. Joaquin Phoenix, Michael Stipe, Macklemore, Cate Blanchett, John Cusack y Lena Waithe firman el documento.

Gigi Hadid «Siento una profunda empatía y angustia por la lucha palestina y la vida bajo la ocupación»

Ampliar REUTERS

La modelo Gigi Hadid, estadounidense de origen palestino, ha recibido amenazas de muerte tras su apoyo a la causa en Gaza. «Mis pensamientos están con todos los afectados por esta tragedia injustificable, en la que cada día se cobran vidas inocentes, muchas de las cuales son niños. Siento una profunda empatía y angustia por la lucha palestina y la vida bajo la ocupación. También tengo la responsabilidad ante mis amigos judíos de dejar claro que: si bien tengo esperanzas y sueños para los palestinos, ninguno de ellos incluye el daño a una persona judía», escribió en Instagram, donde desató una ola de comentarios.

Incluso el Gobierno de Israel le respondió: «¿Has estado durmiendo la semana pasada? ¿O simplemente estás bien haciendo la vista gorda ante los bebés judíos que son masacrados en sus hogares? Su silencio ha sido muy claro acerca de su posición. Los vemos».

Yusuf Islam (Cat Stevens) «Una vez escribí una canción llamada 'Peace Train' ('Tren de la paz') y todavía creo en ella»

Ampliar X

El cantante británico Yusuf Islam -conocido antiguamente como Cat Stevens- escribió en X: «Lo incorrecto no puede corregir lo incorrecto. Los derechos a la vida, a la vivienda y a la identidad son para todos. Mantengamos el corazón abierto para que la paz tenga un lugar en la mesa».

El artista participó hace una semana en una manifestación propalestina en Estambul, donde dijo frente a 500.000 personas que pedían un alto al fuego en Gaza que «una vez escribí una canción llamada 'Peace Train' (Tren de la paz) y todavía creo en ella. He venido aquí para estar con vosotros, para unirnos por la causa de la paz, la humanidad y una Palestina libre».

Asesinados y secuestrados en Israel

Natalie Portman «Niños, mujeres y ancianos han sido asesinados y secuestrados en sus propios hogares»

Ampliar REUTERS

«Mi corazón está destrozado por el pueblo de Israel. Niños, mujeres y ancianos han sido asesinados y secuestrados en sus propios hogares. Estoy horrorizado por estos actos bárbaros y mi corazón late con amor y oración por las familias de todos los afectados», escribió la actriz y directora de cine israelí tras la incursión armada de Hamás en el territorio hebreo el pasado 7 de octubre.

Dwayne Johnson «No pretendo saberlo todo sobre el complejo conflicto en el Medio Oriente»

Ampliar REUTERS

«Desconsolado y enojado por los brutales asesinatos y toma de rehenes judíos a manos del grupo terrorista Hamás», expresó el actor estadounidense Dwayne Johnson a través de un comunicado que compartió en Instagram. «La creciente pérdida de vidas inocentes israelíes y palestinas es desgarradora a medida que esta guerra alcanza proporciones inmensas», añadió tras condenar los actos de terrorismo en Oriente Próximo. «No pretendo saberlo todo sobre el complejo conflicto en el Medio Oriente. Exige una profunda comprensión, contexto y matices. Lo que sí sé es que actos odiosos de terrorismo como estos nunca están justificados», agregó.

Gal Gadot «Yo apoyo a Israel y tú también deberías hacerlo»

Ampliar REUTERS

La actriz israelí, reconocida por protagonizar la película 'Wonder Woman', arremetió contra los seguidores que la criticaban por apoyar a su país. Gadot, quien estuvo en el ejército de Israel entre 2005 y 2007, publicó: «Yo apoyo a Israel y tú también deberías hacerlo. El mundo no puede quedarse impasible cuando ocurren estos horribles actos de terror». «Mi corazón se rompe. Mi país está en guerra. Estoy preocupada por mi familia, mis amigos, mi gente. Esto es un círculo vicioso que ha durado demasiado. Israel merece vivir como una nación libre y segura, y nuestros vecinos merecen lo mismo», escribió en Instagram. La sección de comentarios de sus redes está inundada de la frase 'Palestina Free'.

Jon Voight «Me decepciona mucho que mi hija no entienda el honor de Dios

Ampliar X

El actor, Jon Voight, tildó de «mentiras» las publicaciones de su hija Angelina Jolie en favor de la causa palestina. Voight señaló que la verdadera intención de Hamás es «aniquilar la tierra de los judíos» y que Israel debe proteger su suelo y su gente. «Me decepciona mucho que mi hija, como tantas otras, no entienda el honor de Dios. La verdad de Dios. Se trata de destruir la historia de la tierra de Dios», dijo el actor en un vídeo con la bandera de Estados Unidos de fondo.

Voight, un fiel seguidor de la política de derecha en Estados Unidos, aseguró que los que culpan a Israel deberían examinarse a sí mismos antes de juzgar. «Permitamos que la fuerza de la verdad y la justicia nos una a todos y reconozcamos que Hamás y este engaño de su gobierno está destruyendo a su propio pueblo, no Israel», dijo.

Madonna «Oremos todos. Para Israel. Por la paz. Por el mundo»

Ampliar REUTERS

«Mi corazón está con Israel [...] Soy consciente de que esto es obra de Hamás y que hay muchas personas inocentes en Palestina que no apoyan a esta organización terrorista. Este trágico ataque sólo causará más sufrimiento a todos. Oremos todos. Para Israel. Por la paz. Por el mundo», escribió Madonna junto a la publicación de un vídeo, que mostraba a varios secuestrados por Hamás amarrados de pies y manos en el suelo mientras decenas de hombres fuertemente armados los vigilan.

Michael Douglas Israel bajo ataque

Ampliar REUTERS

«No hay justificación ni racionalización para las acciones de Hamás. Se trata de actos bárbaros de terrorismo que todos deben denunciar. Son una organización terrorista cuyos líderes piden el asesinato de judíos en todas partes», señala la carta titulada «Israel bajo ataque», que ha sido firmada por cientos celebridades, entre los que se encuentran Michael Douglas, Jamie Lee Curtis, Amy Schumer y Helen Mirren. Incluso advierten de que «a medida que Israel tome las medidas necesarias para defender a sus ciudadanos en los próximos días y semanas, las redes sociales se verán invadidas por una campaña de desinformación orquestada y encabezada por Irán».

Katy Perry «Paz para todos los niños»

Ampliar REUTERS

La cantante hizo eco de las palabras de la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, sobre la violencia en Israel y Palestina.​​«Estoy profundamente preocupada por el bienestar de los niños. Con cientos de civiles muertos o heridos, estamos siguiendo de cerca la situación en busca de informes de graves violaciones de derechos cometidas contra niños».

Perry acompañó la declaración con una imagen de la ONG con la frase «Paz para todos los niños». «Los acontecimientos de hoy continúan la tendencia de picos de violencia que han devastado a Israel y al Estado de Palestina, dejando 199 menores muertos y más de 2.800 heridos en los últimos tres años», reza el texto.

Amy Schumer «Hamás no busca el fin de la ocupación, su objetivo es destruir a Israel con la financiación de Irán»

Ampliar REUTERS

Amy Schumer no sólo apoya la respuesta militar que Israel adelanta en Gaza, también ha hablado del posible papel que estaría desarrollando Irán en la guerra que se libra en Oriente Próximo. «El pueblo judío parece ser el único grupo al que se le niega el derecho a la autodeterminación. Esto no está relacionado con la ocupación. Hamás no busca el fin de la ocupación, su objetivo es destruir a Israel. Reciben financiación de Irán, que intenta desmantelar el acuerdo de paz», advirtió la actriz y guionista estadounidense.