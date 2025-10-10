La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionaria Reyes Rigo lleva detenida desde el 1 de octubre y es la única española que aún no ha sido deportada a España

Miguel Ángel Alfonso Madrid Viernes, 10 de octubre 2025, 13:19 | Actualizado 14:43h. Comenta Compartir

Se complica la situación para Reyes Rigo, la activista española de la flotilla a Gaza detenida el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo ... de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza y que, a diferencia del resto de sus compañeros, aún no ha sido deportada a España porque está acusada de morder a una funcionaria israelí durante un control médico. Aunque el Minsiterio de Asuntos Exteriores fijó el miércoles como fecha para su liberación, la Fiscalía de la región de Neguev, donde se encuentra la cárcel en la que está retenida, ha presentado cargos contra ella y ha solicitado que permanezca en prisión preventiva, según ha informado este viernes la Policía de Israel.

En concreto, se le acusa, según indican, de haberse negado a entrar en una celda y de haber atacado a un guardia de la prisión de Keziot mordiéndole la mano, lo que le causó lesiones. Los hechos se habrían producido el domingo pasado. Por otra parte, en las próximas horas podrían ser liberados y expulsados de Israel algunos de los ocho españoles que viajaban a bordo de la segunda flotilla que fue interceptada por Israel en aguas internacionales en la madrugada del miércoles, según ha informado Rumbo a Gaza, uno de los organizadores de la iniciativa.

