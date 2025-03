Sánchez da el paso de pedir medidas contra Israel y Díaz le reta con un viaje a Palestina

Pedro Sánchez sigue decidido a desempeñar un papel relevante frente a la ofensiva desatada por Israel en Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el ... pasado 7 de octubre, aunque a sus socios de Sumar les parece insuficiente. En un momento crítico, en el que incluso aliados tradicionales como Estados Unidos y el Reino Unido han decidido elevar el tono contra los planes del Gobierno de Benjamín Netanyahu de atacar también Rafah, la única zona de la Franja que aún no había sido asaltada por su ejército y en la que se hacinan 1,4 millones de personas, el presidente del Gobierno instó este miércoles a la Comisión Europea a evaluar de manera «urgente» si se están vulnerando los derechos humanos de los palestinos y en su caso tomar las «medidas adecuadas».

No es la primera vez que Sánchez cuestiona que la respuesta a los «atroces atentados» de Hamás por parte israelí –28.000 muertos y el desplazamiento forzoso del 85% de la población– sea ajustada al Derecho Internacional. Lo hizo hace dos meses desde el propio paso de Rafah en Egipto y tras entrevistarse con Netanyahu en el viaje relámpago que, como presidente de turno de la UE, realizó a la región con el primer ministro belga, Alexander de Croo. Su afirmación de que se estaba produciendo en Gaza una «matanza indiscriminada» y su admisión, pocos días después en una entrevista en RTVE, de que tenía «francas dudas» de que no se estuvieran vulnerando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución llevaron en noviembre a Israel a llamar a consultas a su embajadora.

En esta ocasión, de la mano del primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha ido un paso más allá. En una carta conjunta dirigida a la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, con copia al Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, los dos mandatarios plantean algo que ningún socio había propuesto hasta ahora: presionar a Israel con una revisión del Acuerdo de Asociación en vigor desde el año 2000, por el que se establece la creación progresiva de una zona de libre comercio entre ambos socios. En torno al 31,9% de los bienes importados por Israel en 2022 provinieron de la UE, que a su vez recibió el 25,6% de las exportaciones israelíes.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defendió que se trata de una carta «valiente en defensa de la humanidad», y fuentes gubernamentales no descartan que vuelva a provocar el enfado de la Administración israelí, a pesar de que esta lleva días recibiendo mensajes de distintos países y organismos internacionales alertados por la contundencia de sus operaciones. Borrell, especialmente beligerante, llegó a poner sobre la mesa esta semana el embargo de armas, aunque Israel lo acusa de dejarse llevar por una posición personal claramente hostil. Pero incluso Alemania, quizá el país de la UE más comprensivo con las actuaciones del país, advirtió hace unos días de que la ofensiva en Rafah provocará una «catástrofe humanitaria» y señaló que los gazatíes allí concentrados no tienen adónde huir.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no valoró, sin embargo, el gesto del presidente, que tampoco recibió una respuesta excesivamente comprometida de la Comisión, desde la que se advirtió de que hace falta calma y más tiempo para determinar si Israel está respetando o no los derechos humanos en Gaza y vulnera, en consecuencia, los principios del acuerdo con la UE. «Yo creo que España puede hacer más. No basta con instar a la Unión Europea. Estamos asistiendo a una vulneración de la legalidad internacional, a una vulneración flagrante de los derechos humanos con una comunidad internacional que está siendo auténticamente hipócrita», argumentó Díaz.

Batalla interna

La cuestión palestina ha provocado, en plena campaña de las elecciones gallegas, otra fisura en el Consejo de Ministros. Especialmente tras conocerse que España vendió munición por valor de 978.000 euros a Israel una vez comenzada ya la operación militar del ejército hebreo en Gaza. Aunque Albares justificó la exportación porque el contrato se había firmado antes del 7 de octubre, los ministros de Sumar salieron en tromba contra el máximo representante de la diplomacia española al tiempo que anunciaban su presencia en la manifestación en solidaridad con Palestina este sábado en Madrid

Díaz, además, continúa con su agenda internacional paralela a la oficial del Gobierno. La vicepresidenta anunció este miércoles que está preparando un viaje a Palestina tras ser invitada por su homólogo, Nasri Abu Jaish, para «ahondar» en las relaciones de colaboración y «exigir un alto el fuego». Una visita que se suma a la que realizó al papa Francisco hace dos semanas.

El anuncio provocó otro roce entre la líder de Sumar y el departamento que dirige Albares.El ministro socialista negó que Exteriores, como suele suceder cada vez que un miembro del Gobierno visita otro país, esté «preparando ningún viaje», y constató que el realizado por Sánchez en noviembre a la zona «es el único oficial» hasta la fecha. Díaz, en cambio, asegura que lo comunicó hace 15 días a Exteriores, pero fuentes diplomáticas explican que se hizo «de forma genérica» y «sin más detalles».