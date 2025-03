Un empleado de la ONU muere en un ataque contra sus instalaciones en Gaza

Un empleado de Naciones Unidas ha fallecido hoy durante un ataque en el que ha resultado bombardeado un edificio de Deir al Balah en el ... que se alojaba personal de UNOPS. Diferentes fuentes señalan que otra persona ha muerto en el bombardeo, pero aún no se ha confirmado. «El ataque se ha producido hacia las 11:30 de la mañana y se suma a los que ayer ya causaron daños en las instalaciones, cuya ubicación había sido comunicada a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que sabían bien dónde se encontraban y quienes trabajaban en su interior», ha explicado UNOPS durante una rueda de prensa en la que ha subrayado que, además, el edificio se encontraba aislado, sin otros a su alrededor. «También hay al menos cinco víctimas más, varias de ellas con heridas muy graves», añade. Algunos han perdido la vista o extremidades.

«Lo que sabemos hasta el momento es que se lanzó o disparó una munición explosiva contra la infraestructura y esta detonó dentro del edificio. Desconocemos en este momento de qué tipo se trata (lanzamiento aéreo, artillería, cohete)», añade la ONU, descartando que la explosión se debiese a las operaciones de desminado que lleva a cabo UNOPS.

«Esto no fue un accidente, fue un incidente. Lo que está sucediendo en Gaza es inadmisible», ha afirmado el director ejecutivo de UNOPS, Jorge Moreira da Silva, que se ha mostrado «conmocionado y devastado por esta trágica noticia» y que recuerda que «los trabajadores y las instalaciones de la ONU nunca deberían ser objeto de ataques». No obstante, la ONU aún no señala quienes pueden ser los culpables del ataque y se limita a pedir «que se reanude el alto el fuego, que se restablezca la asistencia humanitaria sin trabas y que los rehenes restantes sean liberados incondicionalmente». Una investigación en curso arrojará más datos «en las próximas horas o en los próximos días».