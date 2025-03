Egipto prepara campos para acoger refugiados si Israel invade Rafah

La anunciada operación de Israel en Rafah, ciudad de Gaza donde se refugian 1,5 millones de palestinos, ha encendido las alarmas en Egipto. Las ... autoridades de El Cairo han advertido a su aliado que no obligue a la población de Gaza a cruzar la frontera, pero la operación parece inminente y no hay un plan claro de evacuación dentro de la Franja. Imágenes captadas por satélite muestran que los egipcios levantan un muro y nivelan terrenos pegados a su frontera, lo que ha sido interpretado como los preparativos para la posible llegada masiva de refugiados.

Las autoridades egipcias no han reconocido de manera oficial estas obras, pero medios como 'The Wall Street Journal' contactaron con altos funcionarios del país que confirmaron que levantan un «recinto amurallado de 20 kilómetros cuadrados» donde se podría acomodar a más de 100.000 personas.

'The Washington Post' también tuvo acceso a fuentes del gobierno egipcio que confirmaron que se están «preparando para la posibilidad de que las fuerzas israelíes entren en Rafah y esto provoque la salida masiva de habitantes de Gaza hacia nuestro territorio. Los refugiados no se convertirán en objetivo y debemos estar listos para todos los escenarios». Las imágenes de estas obras en la frontera pertenecen a un vídeo de la Fundación Sinaí para los Derechos Humanos, con sede en Londres, y fueron analizadas por equipos especializados de la agencia de noticias Associated Press (AP).

La operación en Rafah fue el tema central que ocupó al ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, a su llegada a la Conferencia de Seguridad de Múnich. El jefe de la diplomacia del Estado judío explicó que la operación militar es necesaria «porque no podemos dejar a Hamás ahí». Y consultado por el destino al que pueden ser evacuados los refugiados, adelantó que «no tenemos intención de deportar a ningún palestino fuera de la Franja». Katz dejó claro que sus planes pasan por «coordinar con Egipto» sus movimientos para no perjudicar a un socio clave en el bloqueo de Gaza.

Asalto al hospital Al Nasser

Mientras el mundo mira a Rafah y alerta del riesgo de una masacre, las fuerzas israelíes continuaron con el registro del hospital Al Nasser de Khan Younis, donde al menos seis pacientes han perdido la vida a causa del corte del suministro eléctrico. «Los militares ordenaron la evacuación de pacientes, familiares y personal al viejo edificio del centro médico y el siguiente paso puede ser enviarnos al hospital de Al Tahrir», declaró a este medio uno de los miembros del equipo médico presentes en Al Nasser en el momento del asalto.

En el centro sanitario murieron seis pacientes a causa de un corte en el suministro eléctrico

Israel informó de la detención de «veinte terroristas que participaron en los ataques del 7 de octubre» y asegura que sus hombres encontraron morteros, granadas y otro tipo de armas de Hamás en el que es el mayor centro médico que queda operativo en la Franja. Los israelíes justifican el asalto al hospital porque aseguran disponer de «datos de inteligencia» que señalan que allí se atendió a alguno de los rehenes y que podría haber también alguno de ellos enterrado en el recinto.

El canal 'Al Jazeera' recibió un audio del portavoz de Hamás, Abu Obeida, sobre «los peligros a los que están expuestos los prisioneros enemigos retenidos por la resistencia, pero los dirigentes enemigos ignoraron esto». Según el portavoz islamista, «las pérdidas entre los cautivos han llegado a ser muy grandes (…) Viven en condiciones difíciles y luchan por la vida. Estamos tratando de proteger sus vidas, y el ejército enemigo les mató e hirió deliberadamente». Israel calcula que quedan al menos 134 cautivos, civiles y militares, en manos de las facciones palestinas.

Acción en el mar Rojo

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este viernes de que sus tropas han bombardeado áreas controladas por los rebeldes hutíes en Yemen para neutralizar tres misiles que tenían como objetivo embarcaciones que surcan el mar Rojo. «Estos misiles representaban una amenaza inminente para la Armada de Estados Unidos y los buques mercantes en la región», subrayó el CENTCOM. El tráfico de mercancías internacional vive en vilo tras los ataques protagonizados por los hutíes, que han obligado a modificar las rutas marítimas.