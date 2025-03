Egipto no enviará ayuda a Gaza mientras Israel ocupe Rafah El Cairo ve en la ofensiva un riesgo para su propia seguridad y está molesto con que Tel Aviv diera apenas unas horas para evacuar la zona

Mikel Ayestaran Martes, 14 de mayo 2024, 20:16 Comenta Compartir

Israel avanza en Rafah y más de 450.000 palestinos se han visto forzados a desplazarse a causa de los bombardeos y los combates. La ... operación israelí en esta ciudad del sur de Gaza, criticada por Estados Unidos, ha provocado el enfado del vecino Egipto, que la considera un peligro para su seguridad nacional. Desde que los soldados hebreos controlan el paso fronterizo no entran camiones con alimentos, medicinas, agua y combustible a la Franja y Egipto no piensa enviar ayuda hasta que el ejército se retire del cruce, según declararon fuentes del país norteafricano a 'The Wall Street Journal' (WSJ). El Cairo anunció además el domingo que solicitará su incorporación a los procedimientos contra el Estado judío por riesgo de genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El diario estadounidense informó que el malestar egipcio se debe a que Israel no cumplió su palabra y se hizo con el control de la frontera por sorpresa, sin previo aviso. El trato era que los civiles tendrían «semanas» para dejar una ciudad que se había convertido en refugio para más de un millón de palestinos, según funcionarios egipcios citados por WSJ. Israel dio apenas unas horas a la gente para escapar de los barrios del Este, que fueron los primeros objetivos del ataque. Noticias relacionadas Extremistas judíos destrozan y queman camiones de ayuda humanitaria con destino a Gaza Los palestinos denuncian la entrada de tanques israelíes en Rafah Maldivas se suma a la denuncia contra Israel por el «riesgo de genocidio» en Gaza Estas mismas fuentes indicaron que El Cairo considera «la posibilidad de rebajar, no cortar», las relaciones diplomáticas con su aliado y una de las medidas que se plantea es retirar de manera temporal al embajador de Tel Aviv. Egipto, como Jordania, tiene un acuerdo de paz con Israel que respeta y es clave para la seguridad del Estado judío. Israel no ha puesto sobre la mesa hasta el momento un plan claro sobre el futuro de la frontera. Hace unos días los medios hebreos informaron de la posibilidad de poner el cruce en manos de una compañía privada de seguridad estadounidense, pero en las últimas horas también se plantea su entrega a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), controlada por Fatah, facción palestina enemiga de Hamás. Cierre total Israel bombardea el norte y sur de Gaza de manera intensa desde hace una semana. Mientras la atención mundial se fija en Rafah, los militares golpean también en Yabalia y Zeitun, zonas del norte en las que había dado por derrotado a Hamás desde hace meses. Los islamistas no arrojan la toalla y el enemigo castiga a la Franja con el bloqueo más duro de los siete meses de guerra con el cierre del paso de Rafah. El Gobierno hebreo se plantea dejar el control del paso a la Autoridad Nacional Palestina, enemiga de Hamás El 80% de los centros de salud están fuera de servicio, según las autoridades sanitarias palestinas, y Médicos Sin Fronteras (MSF) se vio obligado a abandonar el Hospital Indonesio de Rafah debido a los bombardeos en la zona. En medio del caos, la Cruz Roja Internacional puso en marcha un plan para abrir un hospital de campaña y tratar de hacer frente a una parte de la «abrumadora» falta de servicios de salud en la ciudad. A los trabajadores de las agencias de la ONU se les acaban las palabras para definir el drama humanitario. «Nunca he estado involucrado en una situación tan devastadora y compleja como ésta», declaró Hamish Young, coordinador principal de emergencias en Gaza de UNICEF. La ayuda a la Franja entraba fundamentalmente por Rafah y Kerem Shalom, pero desde hace una semana sólo ha cruzado algo de combustible. No se ha permitido el ingreso de otros suministros vitales como alimentos y medicinas desde el domingo, según Scott Anderson, un alto funcionario de la UNRWA, agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

