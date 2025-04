Israel intensifica el acoso sobre Gaza mientras acusa el ataque de Hezbolá contra su ejército

Tras un goteo de muertes que alcanza ya las 42.289 víctimas, Israel intensifica el acoso militar a Gaza. Los bombardeos sobre una escuela de ... Museirat que acoge refugiados y un hospital en Deir al-Balá provocaron este lunes al menos 26 muertos y más de 100 heridos. Por su parte, la milicia libanesa de Hezbolá lanzó un ataque con drones contra un campo de entrenamiento militar ubicado en suelo hebreo, en Haifa, y causó cuatro fallecidos, todos soldados de 19 años, y siete heridos graves. Esta acción supone el revés más grave que sufre una instalación de las fuerzas armadas judías desde el inicio del conflicto hace más de un año.

La ONU acusa a Israel de tratar de «aislar» el norte de la Franja. «Gaza ya no existe», denunció ante las cámaras el abuelo de uno de los niños palestinos víctimas de la última ofensiva de Tel Aviv, donde los responsables de las fuerzas armadas del Gobierno de Benjamín Netanyahu han abierto una investigación para saber el motivo por el que no funcionaron las alarmas contra misiles del centro militar atacado. El proyectil de Hezbolá impactó de lleno sobre el restaurante de la instalación, próxima a Haifa, tercera ciudad de Israel.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, visitó el comedor destruido. Calificó el ataque de «incidente grave con dolorosas consecuencias». La ofensiva de Hezbolá sobre un centro militar de élite hebreo ha incrementado el temor en suelo israelí. De ahí la investigación abierta. Según fuentes de Tel Aviv, uno de dos drones fue interceptado, y al otro, el que alcanzó su objetivo, se le perdió la pista y se coló por una grieta del sistema de defensa antiaérea. «Un ataque contra una base militar en la retaguardia es algo muy grave», subrayó el portavoz del ejército, Daniel Hagari. Este lunes, en réplica, una acción hebrea dejó 21 muertos en Aito, una aldea cristiana del norte de Líbano.

En su contexto 2.300 personas han fallecido en Líbano víctimas de los ataques ejecutados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde hace más de un año, especialmente desde septiembre, cuando se recrudeció la ofensiva contra Hezbolá, según las autoridades de Beirut.

Borrell condena la ofensiva de Tel Aviv El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, reprueba los nuevos ataques de Israel en el centro de la Franja de Gaza que han dejado decenas de muertos.

21 personas murieron y siete más resultaron heridas en un ataque perpetrado por el ejército de Israel sobre la localidad de Aito, ubicada en el norte de Líbano, a unos 15 kilómetros de Trípoli.

En paralelo al cruce de misiles entre Israel y Hezbolá, Gaza sigue bajo una tormenta de bombas que no cesa. De hecho, se ha agudizado. Las últimas acciones del ejército judío han dejado decenas de muertos. En el bombardeo sobre la escuela Mufti, en el campo de refugiados de Museirat, las autoridades locales cifran en 22 el número de víctimas mortales y en 80 los heridos. Las instalaciones albergan a ciudadanos desplazados desde otros puntos de la Franja. Según el Gobierno de Gaza, Israel «sabía» que en su interior había «mujeres y niños» refugiados. La misma fuente asegura que la escuela «no estaba en una zona de combate». Hamás tacha esta acción de «horrible masacre» y apela a la comunidad internacional y a Naciones Unidas «a asumir sus responsabilidades jurídicas y morales ante estos crímenes repetidos».

Las bombas del ejército hebreo también arrasaron varias tiendas de campaña instaladas en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balá, donde malviven decenas de refugiados. Fallecieron cuatro personas y hubo decenas de heridos. En el recinto se desató un incendio. Uno de los testigos relató cómo el fuego redujo a cenizas uno de los cadáveres. Desde los atentados del 7 de octubre en los que Hamás asesinó a 1.200 ciudadanos israelíes, las tropas de Netanyahu han atacado 191 centros de acogida en la Franja. Israel argumenta que «antes de estos últimos ataques se tomaron medidas para reducir la probabilidad de causar víctimas civiles» y, según uno de sus portavoces, Avichai Adraee, el bombardeo se dirigió contra «terroristas» que operaban desde ese hospital.

Ampliar Familiares de uno de los menores fallecidos en el ataque contra una escuela en Nuseirat. EFE

Gazatíes, escudos humanos

Entre tanta devastación, la población de Gaza vio este lunes cómo por primera vez desde el 1 de octubre entraba ayuda humanitaria por el norte de la Franja.

Mientras Israel trata de justificar sus acciones, el diario 'The New York Times' denuncia que las tropas hebreas utilizan a prisioneros palestinos como escudos humanos en las labores de detección de bombas ocultas en edificios o bajo los escombros. Esta práctica, ilegal tanto bajo la lupa del derecho israelí como del internacional, ha sido ejecutada por al menos once escuadrones del ejército judío, en ocasiones bajo las órdenes de los servicios de inteligencia.

Según la publicación estadounidense, los militares obligan a los detenidos a explorar y filmar el interior de túneles donde supuestamente se ocultan milicianos de Hamás. También les han hecho entrar en edificios plagados de minas y les han ordenado mover objetos, como generadores y depósitos de agua, donde temían que hubiera explosivos.