Borrell plantea a EE UU que lleve a cabo un embargo de armas a Israel

Con más de 25.000 fallecidos en Gaza -la mayoría civiles- y con el número de muertos aumentando cada día, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cree que es momento de «pasar de las palabras a la acción». Numerosos ministros europeos han advertido al Gobierno de Benjamin Netanyahu de que las operaciones militares que está llevando a cabo en la Franja «no son proporcionadas» y ha planteado a Estados Unidos un embargo de armas a Israel.

«Estamos preocupados por la situación en Gaza, sobre todo en la frontera con Egipto», ha reconocido Borrell, a su entrada a un encuentro informal de ministros de Cooperación y Desarrollo en Bruselas. El jefe de la diplomacia europea ha criticado que el dirigente israelí ha obligado a 1,7 millones de palestinos a huir de sus hogares hacia el sur. «En otras guerras la gente huye, pero ellos no pueden escapar y están siendo bombardeados», ha alertado.

Las operaciones militares en la zona también están dificultando el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja. «Muchos hemos pedido en las últimas horas a Israel que no bloquee la ayuda humanitaria a Gaza, pero tenemos que hacer algo más que expresar preocupación», ha destacado Borrell. En ese sentido ha planteado a EE UU que lleve a cabo un embargo de armas al país hebreo. «Incluso Washington, principal aliado de Israel, ha dicho que sus acciones ya no son proporcionadas, que el número de muertos civiles es intolerable y que no debe seguir por este camino. Debemos pasar de las palabras a la acción. La Unión Europea no da armas a Israel, pero EE UU sí. Si creen que el número de muertos es muy alto, a lo mejor pueden hacer algo al respecto».

En ese sentido, ha recordado que no es la primera vez que Washington interrumpe el envío de armas al Estado hebreo. «Lo hizo en 2006 en la guerra de Líbano cuando Israel no quería parar la guerra. Exactamente igual que lo que ocurre ahora. Todo el mundo va a Tel Aviv a pedir que dejen de matar civiles, pero Netanyahu no escucha a nadie», ha asegurado. «Si la comunidad internacional cree que esto es una masacre, a lo mejor hay que pensar en la provisión de armas», ha añadido.

Críticas a Trump

El jefe de la diplomacia europea también ha tenido palabras para Donald Trump, quien durante la campaña a la candidatura dijo que «animaría» a Rusia a «hacer lo que diablos quisiera» con los aliados que no lleguen al 2% del gasto del PIB en Defensa. Borrell ha calificado estas declaraciones de «ideas tontas» y ha destacado que la Alianza Atlántica no es una organización «a la carta». «La OTAN no puede ser una alianza militar a la carta dependiendo del humor del presidente de EE UU», ha subrayado.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por su parte, ha tachado estas palabras de «imprudentes». Lo mismo hizo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien aseguró que «cualquier noción de que los aliados no van a defenderse entre sí supone un ataque a la seguridad». La primera ministra estonia, Kaja Kallas, destacó las grandes contribuciones de los países aliados tras el inicio de la guerra en Ucrania y ha subrayado que espera que las declaraciones de Trump sirvan como «una llamada de atención» para los aliados que «no han hecho tanto».