La Unión Europea presiona a Israel para que acepte la solución de los dos Estados

La Unión Europea (UE) centra sus esfuerzos diplomáticos en la solución de los dos Estados. Cuando han pasado más de cien días del inicio de ... la ofensiva total sobre Gaza y con más de 25.000 fallecidos en la Franja –según las autoridades sanitarias gazatíes– el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, cree que es momento de concretar el plan de paz europeo, que según ha confirmado este lunes a su llegada al consejo de Exteriores en Bruselas, se enfocará en la solución de los dos Estados, una propuesta que también defiende la comunidad internacional, pero que Israel rechaza.

«Tenemos que trabajar con el mundo árabe para relanzar este proceso», explicó el diplomático, que ayer tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones con los representantes de Israel, Palestina, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y el secretario general de la Liga Árabe, que acudieron también a la capital belga y con quienes se reunió por separado.

En estos intercambios, Borrell defendió la solución de los dos Estados como «única vía» para lograr la estabilidad en la región. «El plan israelí para acabar con Hamás claramente no está funcionando», criticó y destacó que el país hebreo no puede construir la paz con medios militares. «¿Qué otras soluciones consideran? ¿Hacer que todos los palestinos se vayan? ¿Matarlos?», se preguntó.

El conflicto entre Israel y Hamás supera los cien días, un tiempo en el que han muerto más de 25.000 gazatíes

El diplomático ya ha enviado a los Veintisiete su borrador para un plan de paz para la región, de doce puntos y que contiene «garantías de seguridad» para Palestina e Israel. La UE espera que este documento esté listo y cuente con consenso de los Estados miembros de cara a la celebración de una futura conferencia de paz.

El encuentro entre el jefe de la diplomacia europea y el ministro israelí, Israel Katz, se produjo pocos días después de las controvertidas declaraciones de Borrell, en las que acusó a Israel de «crear» y financiar a Hamás y abogó por «imponer» al país hebreo un Estado palestino. Katz, sin embargo, no se refirió ayer a estas declaraciones y se limitó a exigir la liberación de los rehenes hebreos. «Es un asunto prioritario y urgente», dijo, al tiempo que subrayó que el Ejército israelí está luchando «en condiciones muy duras» en la Franja.

Alto el fuego

Su homólogo palestino, Riyad al-Maliki, transmitió a los ministros de la UE la gravedad de la situación que se vive en Gaza. «Hay cientos de miles de heridos y no hay forma de tratarlos. Lo más importante es que llamemos de forma colectiva a un alto al fuego y no debemos dudar sobre este punto. Porque cada vez que dudamos hay gente que muere», declaró. Y ese punto –del que aún no hay consenso entre los Veintisiete– también lo defendieron países como Bélgica y España, que exigieron el cese de a violencia «de forma inmediata» y garantizar el acceso de ayuda humanitaria «incondicional» a la Franja.

El ministro palestino reclamó a los Veintisiete que «condenen» las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que rechazaba la solución de los dos Estados. «Esperamos que comiencen a contemplar sanciones contra Netanyahu y otros que minan la solución de los dos Estados y la posibilidad de paz en Oriente Medio. Tenemos que mostrar resolución y coraje», concluyó.