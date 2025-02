La joven alemana secuestrada por Hamás en el festival musical por la paz fue decapitada

Óscar B. de Otálora Lunes, 30 de octubre 2023 | Actualizado 31/10/2023 07:44h. Comenta Compartir

La joven alemana Shani Louk, secuestrada por Hamás el 7 de octubre en su incursión en el festival por la paz Nova, celebrado en Israel, ha sido finalmente dada por muerta, según ha confirmado hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. El presidente de Israel, Yitzchak Herzog, ha añadido que la mujer de 22 años fue asesinada y luego decapitada por los yihadistas.

Según han señalado diversas fuentes israelíes, el fallecimiento se ha confirmado tras el descubrimiento del trozo de un cráneo en las labores de identificación que están realizando los servicios de salvamento y rescate israelíes, conocidos como Zaka. A partir del hallazgo se realizó un cotejo del ADN de esta evidencia con los bancos de datos de familiares de secuestrados. Esa investigación permitió señalar que se trataba de Shani Louk. La pérdida de esa zona del cráneo, cercana a la nuca, es incompatible con la vida, por lo que se le ha dado por muerta. La familia especuló en su momento con la posibilidad de que Shani hubiera recibido un disparo en la cabeza, aunque este extremo se desconoce.

«Desafortunadamente, ayer recibimos la noticia de que mi hija ya no está viva. Es muy triste pero al menos ya no tenemos la angustiosa incertidumbre. Nos gustaría recuperar su cuerpo para poder enterrarlo pero no si el precio es un acuerdo de canje con Hamás», declaró su madre Ricarda Louk, a la emisora de radio pública KAN. «Shani era una artista de corazón puro y bueno. Una apasionada de la vida», recordó.

Shani Louk fue una de las primeras víctimas en ser reconocida entre las decenas de jóvenes que fueron secuestrados durante la rave por la paz. Su cuerpo, retorcido y con aparentes fracturas en brazos y piernas, aparecía en una furgoneta descubierta, aplastado bajo dos terroristas palestinos. Su madre y sus amigos la reconocieron por sus tatuajes y por las rastas. En el vídeo que se difundió sobre el rapto de la joven, ella aparece semidesnuda y un yihadista le escupe. A raíz de las nuevas informaciones, no se descarta que la joven hubiera fallecido el mismo 7 de octubre.

Ampliar

El pasado 11 de octubre, su madre desveló que había recibido informaciones de procedencia palestina que aseguraban que su hija se encontraba en estado grave pero permanecía con vida en algún lugar de Gaza, quizás en un hospital, según una cadena alemana. Hamás, sin embargo, había ocultado toda la información referente a la joven y no la había distribuido en sus circuitos de propaganda, como sí ha hecho con otros rehenes. Según algunas fuentes, los yihadistas que secuestraron a Shani llegaron a utilizar su tarjeta de crédito para hacer algunas compras el mismo día del secuestro.

Ampliar

En el festiva Nova, celebrado en Re`im, muy cerca de la frontera de Gaza, 250 jóvenes fueron asesinados por terroristas de Hamás. Esta rave de música electrónica se convirtió en uno de los escenarios del horror en la incursión de los yihadistas en Israel, ya que se produjeron asesinatos, vejaciones de todo tipo y secuestros masivos.

Temas

Israel