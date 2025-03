Al Golani: «Siria no acabará en guerra»

Siria es un territorio inflamable. Pese a la apariencia de relativo optimismo que trata de ofrecer el nuevo Gobierno interino, en vísperas probablemente de iniciar ... contactos internacionales, lo cierto es que el país vive una tensión extrema. Los propios rebeldes que han tomado el poder todavía se enfrentan a focos de resistencia y luchan por evitar saqueos o actos de violencia. El movimiento anunció este miércoles la conquista de la ciudad oriental de Deir ez-Zor, después de que las fuerzas kurdas se retirasen sin hacer uso de sus armas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Los bombardeos incesantes de Israel parecen complicar la normalización deseada por las nuevas autoridades. Desde el lunes ha lanzado al menos 445 ataques aéreos sobre objetivos que considera una amenaza para el Estado hebreo en caso de que cayeran en «manos extremistas», como arsenales de misiles y factorías capaces de fabricar y almacenar sustancias químicas. Mientras Rusia le reprochaba su injerencia armada, el primer ministro judío, Benjamín Netanyahu, reiteró este miércoles que su Ejecutivo «no tiene intención de interferir» en la crisis del país vecino, aunque lo cierto es que, por primera vez en cincuenta años, se ha desplegado en suelo sirio.

Antony Blinken, el secretario de Estado de EE UU, visitará esta misma semana Jordania y Turquía para abordar con sus gobiernos el escenario ahora abierto en Oriente Medio. Kurdos, israelíes... A Estados Unidos lo que le preocupa es un tercer frente conformado por la actividad de organizaciones yihadistas, y el riesgo de que se alimenten al calor de la nueva configuración política y social. En vísperas de esta minigira, Blinken dejó claro que Washington aspira a que Siria no se transforme en una «base del terrorismo» ni represente una «amenaza» futura contra sus vecinos. El diplomático depositó su confianza en las autoridades turcas para garantizar una «transición inclusiva» y pacífica en su papel de «valioso aliado de la OTAN». La Asamblea General de la ONU quiso reforzar este mensaje en su sesión del miércoles con una declaración simbólica a favor de un «inmediato, incondicional y permanente cese el fuego».

Irak y Libia en la memoria

Muhammad al Golani, el líder de la revuelta y de la salafista organización Hayat Tahrir al Sham (HTS), encara un rompecabezas altamente sensible. La Unión Europea le recordó este miércoles que la nueva era de Siria tras el derrocamiento de Bashar al Assad no debe terminar en «escenarios horribles» como los de Irak, Libia y Afganistán, específico la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. El hombre fuerte del país intentó tranquilizar a la comunidad internacional con un mensaje diáfano: «La gente está agotada por la guerra. Así que el país no está preparado para otra y no acabará en otra».

Mohamed al Bashir, el primer ministro recién nombrado, comparte el objetivo de Al Golani y se muestra esperanzado en un traspaso de poderes en «calma», pese a episodios esporádicos que recuerdan que la revolución sigue en marcha. Un grupo de rebeldes prendió fuego este miércoles al mausoleo donde reposan los restos del expresidente Hafez al Assad, padre del depuesto Bashar al Assad, en la localidad de Al Qardah. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos difundió unas imágenes donde aparecen varios hombres vestidos con uniformes paramilitares mostrando una bandera insurgente sobre las cenizas de la tumba.