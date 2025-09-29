HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Guardiola convocará elecciones si los partidos no aprueban el presupuesto de 2026
Gazatíes frente a un edificio atacado por Israel. EP

Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Las organizaciones internacionales alertan del peligro que corren 25 bebés en incubadoras y cientos de pacientes en hospitales amenazados por los combates

Z. Aldama

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:28

Puede que la paz en Gaza sea de lo que más se habla en los despachos de gobiernos y de instituciones internacionales alarmadas por lo ... que cada vez más gente considera un genocidio, pero sobre el terreno lo que continúa imperando es la guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen avanzando en sus operaciones para lograr el control de Ciudad de Gaza, donde más de 800.000 palestinos han decidido ya evacuar la localidad pese a las escasas alternativas residenciales que quedan en la Franja. Los militares hebreos calculan que cada día se marchan entre 30.000 y 50.000 más, por lo que los desplazados internos pronto sumarán un millón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  2. 2

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  3. 3 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  4. 4 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  5. 5

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  6. 6 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  7. 7 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  8. 8

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  9. 9 Compañeros y autoridades recuerdan a la mujer apuñalada en Badajoz: «Tenía la vida por delante»
  10. 10 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo