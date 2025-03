Min Aung Hlaing, el general con un propósito

Min Aung Hlaing es un hombre con determinación. Este general se había propuesto convertirse en el líder de su país y su carrera alentaba ese ... objetivo. Pero las urnas en Myanmar son obstinadas y, una vez más, el 8 de noviembre de 2020, habían proporcionado una mayoría abrumadora a Aung San Suu Kyi, una especie de Mandela permanente tutelada por el Ejército. Ahora bien, el espíritu castrense no se arredra ante los inconvenientes y en febrero del año siguiente protagonizó una asonada que acabó, de nuevo, con un gobierno civil. El militar había materializado su sueño.

Tres años después, ha vuelto a ser noticia el dirigente que tomó las riendas del poder. A finales del pasado mes de julio, el régimen anunció el relajamiento de las condiciones de la política, recluida en su casa. No ha gozado de la misma proyección mediática el anuncio de que el estado de emergencia se prolongaría otros seis meses y, en consecuencia, también habría un retraso en las prometidas elecciones.

La historia del hombre fuerte de Myanmar es un ejemplo de perseverancia, aunque no sea estrictamente original. Hace seis décadas que las fuerzas armadas o Tatmadaw gobiernan el país del Sudeste Asiático. No se les puede escatimar ambición. Como apasionados demiurgos, han intentado transformarlo ya sea cambiando su nombre, de Birmania a la Unión de Myanmar, o transfiriendo la capital desde la bulliciosa Rangún a Naipiydó, una ciudad de nueva construcción. No son un bloque monolítico y se despojan de sus uniformes cuando es necesario. Cuentan con su propia formación política, el Partido del Desarrollo y la Solidaridad de la Unión (USDP) y se reservan una cuarta parte de los asientos del Parlamento.

No ha sido una labor relajada. Este territorio habitado por 135 grupos étnicos sufre fuertes tendencias separatistas alentadas desde una miríada de organizaciones guerrilleras. La cúpula castrense se ha vinculado tradicionalmente a la mayoría bamar, que agrupa al 66% de los 54 millones de habitantes, y ha reprimido con extrema violencia los intentos secesionistas.

Tal y como sucede con los altos oficiales locales, la carrera de Min Aung Laing ha compatibilizado la vocación militar y política. Su cercanía al general Than Shwee, jefe de Estado entre 1993 y 2011, propició su progresión desde los años 80. También, como otros colegas, participó en la lucha contra los independentismos desde su condición de comandante general en Shan, uno de los Estados más conflictivos de la Unión. En 2009 ascendió al título de general y asumió la jefatura de la Oficina de Operaciones Especiales, institución encargada de las acciones contra insurgentes.

Su rol adquirió mayor relevancia en los años más convulsos. A este hombre, considerado un nacionalista ultraconservador, se le ha atribuido el aplastamiento de la Revolución Azafrán del año 2007, infructuoso intento de desplazar a los militares del mando del país, y la limpieza étnica emprendida contra los rohingya musulmanes.

El Ejército tiende a confiar en la sociedad, pero no suele obtener los resultados previstos. Como ya hemos explicado, las urnas, siempre las urnas, no colaboran con sus planes de cooperación y tienden a respaldar proyectos como la Liga Nacional para la Democracia, de Aung San Suu Ky. La intención de este partido de llevar a cabo una reforma judicial para suprimir prebendas castrenses resulta evidentemente incompatible con la idiosincrasia de Myanmar y sus élites con galones.

Un dirigente reprobado

El hombre con un propósito fue consciente de que había llegado su momento tras las últimas elecciones adversas. No podía esperar más. Con 64 años, se hallaba a punto de pasar a la reserva y perder su facultad de intervención. El golpe de Estado fue explicado como una forma de respuesta a un fraude masivo, fenómeno realmente sorprendente en un país dominado por el Ejército. Tras tomar la dirección del Ejecutivo creó el Consejo Administrativo del Estado, una junta formada por militares y políticos civiles hostiles al partido vencedor.

La intensa actividad del nuevo dirigente le ha supuesto algunas reprobaciones. En 2019, Estados Unidos le prohibió ingresar en el país y posteriormente congeló sus activos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le acusó de prácticas que podrían ser etiquetadas como genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra. Afortunadamente, el régimen dispone del apoyo de China con quien comparte una frontera de 2.000 kilómetros. Myanmar exporta petróleo, gas, gemas y tierras raras.

Los críticos intentan desacreditar la labor del Tatmadaw asegurando que nunca aceptarán ceder o siquiera compartir el poder con quien cuestione sus privilegios, materializados en la Myanmar Economic Holdings Limited y la Myanmar Economic Corporation, dos conglomerados con intereses que van desde la industria siderúrgica al negocio de las telecomunicaciones. Aquellos que reprueban el rol del Ejército birmano afirman que han sido instrumentos para cohesionar al estamento militar, enriquecerlo y dotarlo de medios para abordar los conflictos internos. Los partidarios del régimen surgido del 'putsch' afirman que la vocación de servicio no resulta suficientemente valorada. Según su interpretación, Min Aung Hlaing tenía un sueño y lo ha hecho realidad en el momento oportuno, sencilla, rápida, eficazmente.