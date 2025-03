Guyana y la maldición del petróleo

La gran amenaza de Venezuela, que quiere anexionar El Esequibo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no esconde su intención de hacerse con el control de El Esequibo, un territorio que cubre dos tercios de la superficie de Guyana. De hecho, en abril aprobó una ley para anexionar esta zona en disputa, que sobre tierra no vale gran cosa pero que esconde en su costa grandes cantidades de petróleo, y provocó preocupación ante una posible operación militar. «El deterioro de Venezuela y el incremento de la producción en El Esequibo son un aliciente para Maduro, pero no creo que vaya a lanzar una operación así ahora», avanza Gonzalo Escribano, del Real Instituto Elcano. «Tiene capacidad militar para ocupar esa zona, pero el rechazo internacional sería enorme», analiza.