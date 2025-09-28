«¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»

La intención de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es considerado un genocidio, tal y como se recoge en la ... Convención al respecto de esta figura celebrada en el año 1948. Las muestras de este fenómeno han sido abundantes durante el siglo XX y el actual ha comenzado con el que sufren los habitantes de la Franja de Gaza, según recogen múltiples denuncias.

La comisión establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas así lo ha declarado el pasado 16 de septiembre. Pero instituciones importantes como la Unión Europea y el Vaticano, por poner sólo dos ejemplos, se resisten a denominarlo así y, posiblemente, a asumir las consecuencias de tal manifestación.

Esperanza Santos reconoce la polémica, basada en términos legales, pero también aporta contundentes certezas. «Yo lo único que tengo que decir es que Israel asesina niños todos los días y ha eliminado a una considerable parte de la población gazatí con sus bombardeos indiscriminados», aduce. «No sé si el mundo continúa creyendo que se trata de daños colaterales», se cuestiona.

Sin reacción

En opinión de Ramiro García, no hay lugar a dudas. «Es un genocidio porque lo he visto», sentencia el enfermero. «Me parece incluso más duro que esté confirmado y siga sin haber una reacción internacional», critica.

El balance de alrededor de 70.000 muertos registrados en la invasión, sin contar las víctimas indirectas, resulta, a juicio de Alfonso Artacho, una prueba contundente de la naturaleza de la masacre. «Que me digan lo que es esto, este proceso lento, premeditado en el que se priva de alimentación a una población con la excusa de vencer a Hamás», alega. «Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea», lanza.