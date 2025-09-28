HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Un niño ondea una bandera palestina sobre los escombros de un edificio destruido en el campamento de refugiados de Bureij. AFP

«¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»

La comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo ha declarado, pero instituciones importantes como la UE y el Vaticano se resisten a denominarlo así

G. Elorriaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:13

La intención de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es considerado un genocidio, tal y como se recoge en la ... Convención al respecto de esta figura celebrada en el año 1948. Las muestras de este fenómeno han sido abundantes durante el siglo XX y el actual ha comenzado con el que sufren los habitantes de la Franja de Gaza, según recogen múltiples denuncias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  2. 2 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  3. 3 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  4. 4 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada
  5. 5

    Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal
  6. 6 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  7. 7

    «Tengo cinco hijos y ninguno es mío»
  8. 8 El autor del atropello ha sido localizado por la Policía Local de Olivenza
  9. 9 El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura
  10. 10 Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»

«¿Genocidio? Quien diga que no lo es que vaya a Gaza y lo vea»