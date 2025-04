La fábrica de bellezas orientales

«El problema es que aquí no hay muchas marcas de moda»

A Anujin Sergelensanaa le gustaría ser modelo de pasarela, pero sabe que tiene un hándicap. «Soy demasiado baja», lamenta. A pesar de ello, el pasado mes de septiembre decidió matricularse en Mongol Model y probar suerte. «Creo que mi ventaja es tener unos rasgos que se identifican rápidamente con Mongolia. En Europa y América eso quizá me abra puertas. Incluso en China hay oportunidades, porque es un país enorme, y me permitiría estar más cerca de mi familia», comenta esperanzada. Por eso, tiene claro que, después de acabar sus estudios de magisterio, tratará de trasladarse al extranjero para buscar empleo. «Si no lo consigo, trabajaré en Mongolia. El problema es que aquí no hay tantas marcas de moda donde elegir», explica.