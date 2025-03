Los extranjeros residentes en Rusia deberán someterse a pruebas médicas cada tres meses

Rafael M. Mañueco Corresponsal. Moscú Miércoles, 29 de diciembre 2021, 18:17 Comenta Compartir

Este miércoles entró en vigor en Rusia una nueva ley que obliga a los extranjeros residentes en Rusia a someterse cada tres meses a toda una serie de pruebas médicas cuyo costo saldrá del bolsillo del propio interesado y cuyo precio se calcula en unos 50 euros. Contemplan la realización de análisis de sangre y orina para detectar un posible consumo de estupefacientes o enfermedades como el VIH, covid-19, tuberculosis, sífilis y lepra. El examen médico incorpora también una tomografía pulmonar.

La nueva norma exige además proporcionar las huellas dactilares a las autoridades policiales y una fotografía biométrica. Están exentos de tales cometidos los diplomáticos, personal de servicio de organizaciones internacionales, los ciudadanos de Bielorrusia y los menores de seis años.

Los inmigrantes laborales, a diferencia del resto de extranjeros, deberán pasar las pruebas dentro del primer mes tras su llegada a Rusia. El resto, incluyendo corresponsales de medios extranjeros, hombres de negocio y hasta turistas deberán hacerlo en un periodo de tres meses. Una fuente del Ministerio de Exteriores ruso sostiene que, en el caso de los periodistas, la ley empezará a ser aplicada en marzo en lo referente a las pruebas médicas, aunque las huellas dactilares deben ser facilitadas en no más de un mes.

Se da la circunstancia de que quienes no cumplan la normativa verán revocado su contrato de trabajo o, cuando se trate de otras categorías como corresponsales o empresarios, perderán la posibilidad de renovar su permiso de estancia temporal.

Otra pega detectada por las cámaras de comercio internacionales, que han criticado duramente estos cambios legislativos, es el hecho de que los exámenes médicos deben realizarse en centros concretos de una lista inamovible. Este aspecto preocupa mucho ante la posibilidad de que los dispensarios autorizados puedan verse desbordados por la afluencia de pacientes y provocar largas colas. Después el resultado de las pruebas debe entregarse a las autoridades a través de los departamentos de migración, lo que también puede suponer una enorme pérdida de tiempo.

El Gobierno alemán ya ha mostrado su malestar, ya que teme que la nueva medida pueda perjudicar a las relaciones bilaterales en el ámbito económico y científico. La indignación se ha hecho también patente entres los empresarios foráneos, en concreto en el seno de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de las asociaciones de inversores europeos.

Sin embargo, el Kremlin defiende la imposición de los exámenes médicos a los cientos de miles de extranjeros que viven en el país. «Existen reglas parecidas en muchos otros estados», declaró a mediados de mes el portavoz del Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Por otro lado y a excepción de los miembros de las legaciones diplomáticas, todos los extranjeros que vivimos en Rusia, incluidos los periodistas acreditados, debemos registrarnos ante el Ministerio del Interior ruso, no sólo cada vez que entramos en el país, sino incluso al viajar a otras ciudades o territorios de Rusia. No hacerlo puede suponer la expulsión inmediata, como ya ha sucedido con algunos corresponsales, por «violación de la legislación en materia de migración». Sin embargo, en España los periodistas rusos no están obligados a registrarse ante la Policía nada más que una única vez, al llegar para desempeñar su trabajo informativo.