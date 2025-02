Zelenski lucha por evitar que el mundo se olvide de Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, cree que la contraofensiva de Ucrania para recuperar las tierras ocupadas por Rusia «ha fracasado» mientras su titular de Defensa, ... Serguéi Shoigú, está seguro de que el Ejército de Kiev ha perdido capacidades y «tiene cada vez menos oportunidades» de ganar la contienda. Mucho más explícito ha sido el conocido propagandista Serguéi Mardán, que cuenta con cerca de 236.000 seguidores en su canal de Telegram, al afirmar que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, «se encuentra en un callejón sin salida».

Según Mardán, «las Fuerzas Armadas de Ucrania acaban de sufrir las mayores bajas en un año y medio. El apoyo occidental está entrando en el ámbito de la retórica. El pico de financiación hace tiempo que quedó atrás. En Oriente Próximo está estallando una gran guerra que devastará por completo los arsenales existentes. Y Washington insiste en la celebración de elecciones en Ucrania, cuya pérdida para Zelenski equivaldría a una sentencia de muerte en el sentido literal del término». El influyente bloguero ruso está convencido de que su país obtendrá réditos de la situación en Israel porque el mundo «dejará de pensar en Ucrania por un tiempo».

De manera que Zelenski pone todo el acento en evitar que la situación mundial hunda en el olvido la guerra en Ucrania. Su iniciativa de convocar en Malta una conferencia de paz persigue tal objetivo al tiempo que sigue instando a sus aliados a enviar más armas para afrontar el invierno. El líder ucraniano ha solicitado más sistemas de defensa antiaérea ante el temor de que Rusia vuelva a devastar su sistema energético durante los meses más fríos. A juicio del portavoz del Consejo del Pentágono, John Kirby, «Rusia conserva su potencia ofensivo y puede lograr ciertos éxitos tácticos en los próximos meses».

El pasado jueves, Washington anunció un nuevo tramo de ayuda militar por importe de 150 millones de dólares, precisamente para reforzar el dispositivo ucraniano de defensa antiaérea, además de munición para artillería y armas antitanque, según el Departamento de Estado norteamericano. Zelenski lo agradeció en su cuenta de Twitter señalando que «a medida que se acerca el invierno, fortalecer la defensa antiaérea es fundamental para proteger las ciudades y las infraestructuras de Ucrania».

Estados Unidos, que lidera la coalición de países que prestan asistencia militar a Ucrania, ha gastado en ello más de 43.000 millones de dólares y el presidente Joe Biden ha pedido al Congreso 61.400 millones de dólares adicionales, de los que 30.000 se gastarían en armas. También Dinamarca se comprometió la semana pasada a brindar a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar valorado en unos 430 millones de euros. El Gobierno alemán, igualmente, confirmó el viernes más suministros de munición para artillería, defensa antiaérea y carros de combate. El pasado 24 de octubre, el canciller germano, Olaf Scholz, prometió que su apoyo a Israel no afectará a los envíos previstos de armas a Kiev.

Completar el cerco

Pero en el campo de batalla, las cosas se les están poniendo a Kiev cada vez más difíciles en la localidad de Avdiivka, en la región de Donetsk, en donde las tropas rusas se encuentran ya cerca de completar el cerco alrededor de las fuerzas ucranianas que la defienden y preparar el terreno para intentar completar la toma de todo Donbás. El Ejército ruso sigue concentrando allí fuerzas para continuar la ofensiva.

Conscientes del difícil momento para Ucrania, las autoridades rusas no paran de intensificar la propaganda intimidatoria. Shoigú se pasa los días visitando fábricas de armamentos ordenando acelerar la producción de tanques, misiles, helicópteros y aviones para enviar a la guerra. El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, dijo la semana pasada que para 2024 «está prevista la formación de otro cuerpo de ejército, 7 divisiones, 19 brigadas, 49 regimientos y una flotilla».

El pasado jueves, los diputados rusos aprobaron un borrador de presupuesto para 2024-2026 que prevé un aumento del 70% del gasto de defensa para darle un empujón a la empantanada Operación Especial Militar, eufemismo con el que el Kremlin se refiere a la invasión de Ucrania. Al presentar el proyecto, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, subrayó que «nuestro objetivo principal es garantizar nuestra victoria».

Mientras tanto, según sostiene la Inteligencia británica, las armas enviadas a Rusia por Corea del Norte «están ya en los arsenales rusos» que nutren la ofensiva en Ucrania, señalando además que «si Corea del Norte mantiene la reciente escala y ritmo de envíos militares, con más de mil contenedores en las últimas semanas, estará en camino de convertirse en uno de los suministradores extranjeros de armas más significativos para Rusia, junto a Irán y Bielorrusia».

El ministro de Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, ha reconocido que «la Unión Europea suministró a Ucrania sólo 300.000 proyectiles de artillería, mientras que Corea del Norte envió a Rusia 350.000». Según sus palabras, «la UE prometió a Ucrania un millón de proyectiles de artillería antes de marzo de 2024 y ahora mismo ha enviado solamente el 30% de esa cantidad (...) sin duda tenemos los recursos para superar a Corea del Norte. Debemos dejar de quedarnos quietos mientras mueren valientes ucranianos».

«Reservas agotadas» en la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió en Estocolmo que «Ucrania ha agotado las reservas de la OTAN, es necesario aumentar la producción de armamentos (…) es necesario aumentar la producción tanto para satisfacer las necesidades de Ucrania como para nuestra propia defensa». Stoltenberg reiteró que Rusia se prepara una vez más para «utilizar el invierno como arma de guerra, la velocidad y el volumen de su producción armamentística son importantes».

Por si tal panorama no fuera lo suficientemente sombrío, la publicación 'The Insider', declarada en Rusia «indeseable», sostiene que los fabricantes rusos de los poderosos misiles 'Kinzhal' e 'Iskander' continúan, pese a las sanciones, recibiendo componentes procedentes de Europa y Estados Unidos a través de intermediarios, algunos de ellos chinos, que no han sido por el momento objeto de ningún tipo de restricción.

En este contexto ya de por sí adverso, Eslovaquia y Hungría parecen haberse aliado con Moscú. Ambos países están en contra de que la UE proporcione a Kiev la ayuda de 50.000 millones de euros que Bruselas prevé prestar a Kiev entre 2024 y 2027. El jefe del Gobierno húngaro, Viktor Orbán, insistió el viernes en que la estrategia del club comunitario de enviar dinero y ayuda militar a Ucrania para ayudarla a luchar contra Rusia ha fracasado. «Los ucranianos no ganarán en el campo de batalla», sentenció Orbán.

Por su parte, el recién designado primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, calificó el día anterior a Ucrania como «uno de los países más corruptos del mundo» y anunció que su país no enviará más ayuda militar a Kiev. «Es mejor que se pasen negociando la paz durante 10 años que matarse unos a otros durante 10 años sin ningún resultado», declaró Fico ante el comité de asuntos europeos en la víspera de la cumbre de Bruselas y advirtió que tampoco apoyará más sanciones contra Rusia sin evaluar su impacto en los países de la UE. Desde el comienzo de la invasión, Eslovaquia ha abastecido activamente de armas a Ucrania, siendo un eslabón importante en la cadena de suministro logístico de la ayuda occidental. Bratislava proporcionó a Kiev obuses Zuzana-2, helicópteros Mi-17, sus 13 cazas MiG-29 y su sistema de defensa antiaérea S-300.

Zelenski también se llevó un susto cuando fue elegido el republicano Mike Johnson al frente de la Cámara de Representantes, partidario de recortar gastos y a favor de «dividir» la financiación a Ucrania en ayuda de emergencia a Israel, a lo que la Administración de Biden se opone. Johnson, no obstante, sostiene que el Partido Republicano seguirá apoyando a Ucrania en su lucha contra Rusia.