Zelenski lanza en Granada una petición urgente a la UE para mantener la «unidad» ante Rusia

Olatz Hernández Enviada especial. Granada Jueves, 5 de octubre 2023, 09:43 | Actualizado 22:10h. Comenta Compartir

La Alhambra acogió este jueves una reunión de altura. Más de cuarenta líderes europeos se dieron cita en Granada en el cónclave de la Comunidad Política Europea con el objetivo de escenificar su apoyo a Ucrania y una sólida unidad internacional frente a Rusia. Lo consiguieron a medias. La inesperada presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acaparó todos los focos, con un llamamiento a «salvar la unidad europea ante Rusia». La tercera reunión de este foro, sin embargo, quedó deslucida por las ausencias de Turquía y Armenia y la falta de contactos diplomáticos para tratar de resolver los conflictos entre Serbia y Kosovo, así como entre armenios y azerbaiyanos.

Zelenski fue la estrella indudable de un encuentro que aúna política, diplomacia y un espíritu lo suficientemente informal como para facilitar que se limen asperezas y estrechen contactos entre las delegaciones. El congreso es abierto y reúne no solo a los Veintisiete, sino a otros gobiernos del Viejo Continente con la única excepción de Rusia y Bielorrusia. El dirigente ucraniano anunció a primera hora de la mañana su llegada a Granada con un mensaje central: «Salvar la unidad europea ante Rusia es uno de nuestros mayores desafíos». En su opinión, Moscú «atacará con todos los medios» con el objetivo de desestabilizar Europa, lo que convierte a Ucrania en la «primera línea de defensa» del continente.

Consciente de las fisuras que registra el bloque comunitario sobre la continuidad del apoyo a Kiev, Zelenski insistió en inculcar a los líderes la idea de que todo el continente se encuentra amenazado por Moscú y que su país es la única salvaguarda posible. «Necesitamos artillería, misiles de largo alcance y antiaéreos y drones para asegurar que la guerra no se extienda a ningún otro país europeo», señaló tras admitir que, sin el respaldo de los arsenales occidentales, Ucrania no podría hacer frente al invasor y éste podría «recuperar su potencia militar» para 2028. Aunque no presentó prueba o indicio alguno, Zelenski sostuvo que el Kremlin tiene ya la vista puesta en los países bálticos y otras regiones. «Hace falta una señal clara, una derrota indiscutible de Rusia», exigió.

El mandatario ucraniano mantuvo reuniones bilaterales con el francés Emmanuel Macron, la italiana Giorgia Meloni y el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, que transmitió una vez más su compromiso con Kiev. El encuentro tuvo lugar en «un ambiente muy cordial» y, según La Moncloa, España se comprometió a enviar más armamento (entre ellos seis lanzadores de misiles 'Hawk') y equipos de desactivación de minas. Preocupa el rearme de Ucrania ante la eventualidad de una ofensiva rusa este invierno.

«Tenemos que prepararnos para acoger a los países que llevan tiempo llamando a las puertas de Europa» Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

«La UE apoya firmemente a Ucrania, pero no puede llenar el hueco de EE UU. El apoyo de Washington es imprescindible» Josep Borrell Jefe de la diplomacia europea

«Rusia quiere que nos cansemos, pero debemos demostrarle que no lo haremos. Los países que puedan tienen que ayudar más a Kiev» Kaja Kallas Primera ministra estonia

Desde el inicio de la invasión, la UE ha sido uno de los principales aliados de Kiev y ahora se propone destinar 50.000 millones de euros adicionales para ayudar al país hasta 2027. Sin embargo, sobre la decisión del Congreso de Estados Unidos de no apoyar los fondos de ayuda a Ucrania, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró este jueves que el bloque comunitario «no puede llenar el hueco de EE UU. Es imprescindible que Washington siga apoyando a Kiev». Zelenski, por su parte, se mostró confiado en que la ayuda estadounidense seguirá llegando. «Joe Biden me transmitió su apoyo total», zanjó.

La presencia del líder ucraniano en Granada también perseguía defender la adhesión de su país a la Unión Europea. La ampliación del actual club será uno de los debates centrales de la cumbre de este viernes. Sánchez, en calidad de presidente rotatorio del Consejo de la UE, defendió que los socios «deben prepararse para acoger a todos esos países que llevan tiempo llamando a las puertas de Europa».

47 líderes europeos se reunieron en Granada, prácticamente todos los del Viejo Continente salvo el turco, Recep Tayyip Erdogan, que canceló su asistencia en el último momento, y Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán.

La guerra ha abierto la puerta a una posible reforma de la Unión, que quiere estar preparada para acoger a los países candidatos al ingreso (Albania, Bosnia, Moldavia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Ucrania y Turquía). Y aunque los Veintisiete evitan establecer plazos para este proceso, trabajan con el umbral de 2030 como fecha orientativa. Mientras, Ucrania se afana en las reformas necesarias para unirse al bloque, sobre todo la lucha contra la corrupción, y se espera que este mismo mes la Comisión Europea emita un informe sobre sus avances.

Oportunidades perdidas

Las ausencias en la conferencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y de su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, enfriaron las expectativas de mantener contactos diplomáticos para resolver el conflicto de Nagorno Karabaj. Borrell lamentó que «no se pueda hablar» de la situación en la región, aunque defendió la voluntad europea para «evitar que este conflicto vaya a más y estabilizar políticamente a Armenia». El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que los dos líderes se reunirán a finales de este mes en Bruselas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó «firmemente» la operación militar en Nagorno Karabaj y llamó a «buscar una solución pacífica». Además, anunció que la UE duplicará la ayuda humanitaria al país -hasta los 10,4 millones de euros-, a los que sumarán otros 15 millones de euros en apoyo presupuestario directo.

Otra de las grandes esperanzas era que el foro internacional sirviera para que se produjeran contactos entre Serbia y Kosovo, pero éste último optó por enviar a su presidenta, Vjosa Osmani -un cargo de carácter ceremonial-, en vez de a su primer ministro, Albin Kurti. Bruselas ha tratado de mediar en el conflicto entre las dos regiones, que llegó a un nuevo pico de tensiones en junio. En Granada, Osmani reclamó a los Estados miembros que adopten sanciones contra Serbia para evitar «actos de agresión» sobre la antigua provincia serbia.

La cumbre de este jueves quedó igualmente descafeinada por la falta de una rueda de prensa final. Se esperaba una comparecencia de Sánchez junto a los anfitriones de las anteriores reuniones de este formato, Moldavia y el Reino Unido. Pero a media tarde se anunció que no se produciría por la ausencia del 'premier' británico, Rishi Sunak, que se marchó pronto para atender varios asuntos en su país. Sí le dio tiempo a organizar un encuentro paralelo sobre migración con la primer ministra italiana. Y se espera que esta cuestión ocupe este viernes parte del debate.

Ampliar EFE El rey Felipe VI se reúne con el presidente de Ucrania en la Alhambra El rey Felipe VI mantuvo un encuentro con Volodímir Zelenski en las dependencias de la Alhambra. En la reunión también estuvieron presentes, por parte española, tanto el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares; como el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. El presidente ucraniano fue acompañado por su titular de Exteriores, Dimitro Kuleba. La entrevista siguió a la mantenida por Zelenski durante la mañana con Pedro Sánchez. En ella, el jefe del Ejecutivo le ha ofrecido «nuevos sistemas antiaéreos y antidrones» así como la formación especializada en los mismos a militares ucranianos, además de nuevos equipos de desminado.