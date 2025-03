Zelenski ve «signos positivos» para el envío de cazas europeos a Kiev

Meloni afea a Macron su invitación al presidente ucraniano

A la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no le ha gustado nada que el presidente francés, Emmanuel Macron, invitara a Volodímir Zelenski a París, un gesto que calificó de «inapropiado» al considerar que va en contra de la «unidad» europea. «Entiendo los asuntos de política interna, el hecho de privilegiar las propias opiniones públicas internas, pero hay momentos en que privilegiar esas opiniones puede desfavorecer la causa, y me parece que ha sido el caso», lamentó la líder ultraderechista a su llegada a Bruselas para participar en una cumbre de líderes de la UE. El malestar de Meloni por la invitación de Macron -y que según medios italianos responde a que ella no fue convocada a una cita a la que sí asistió el canciller alemán, Olaf Scholz- agudiza la tensa relación que mantienen ambos líderes, sobre todo, por las diferencias en política migratoria. El mandatario galo, sin embargo, no quiso ahondar en esta última polémica y defendió que «lo importante es ser eficaces colectivamente».