Von der Leyen se somete a la prueba de fuego del Parlamento Europeo

Esta semana se constituye en Estrasburgo el nuevo Parlamento Europeo, institución clave en el proceso legislativo de la Unión Europea (UE) y que deberá ratificar ... la reelección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea en una votación que se prevé ajustada. Sus 720 eurodiputados -15 más que en la pasada legislatura- se encargarán junto al Ejecutivo comunitario y los Estados miembros de marcar el rumbo político que tome la comunidad en materias sociales y económicas, así como el Pacto Verde de los próximos cinco años.

El nuevo hemiciclo será diferente al de la legislatura pasada. El Partido Popular Europeo (EPP) ha ganado fuerza, con 188 escaños, pero la Gran Coalición se ha visto desgastada por la caída de los liberales, con 77 escaños, mientras los socialdemócratas se mantienen en sus números, con 136 asientos. En total, las tres formaciones suman 401 representantes, lo que en teoría aseguraría la reelección de la política alemana -necesita una mayoría simple de 361 escaños. Sin embargo, el voto que tendrá lugar el jueves será secreto lo que, unido a que la disciplina no funciona en la Eurocámara, puede dar lugar a una fuga de apoyos.

Es más, hace cinco años, Von der Leyen salió elegida por un margen de tan sólo 9 votos a pesar de contar con un amplio respaldo. Por el momento y a falta de las reuniones con los grupos políticos, los populares europeos afirman tener los apoyos necesarios para ratificar la elección de la germana, aunque se muestran abiertos a formar «una mayoría más amplia». Si no pasa el corte, el Consejo Europeo tendrá un plazo de un mes para encontrar un nuevo candidato o volver a presentar a Von der Leyen, que deberá tratar de ganarse de nuevo el favor de los parlamentarios.

Apoyo con condiciones

Los socialdemócratas han recordado a la política alemana que su respaldo «no es un cheque en blanco» y los liberales han deslizado que su voto dependerá de si sus prioridades se ven reflejadas en la agenda de Von der Leyen para esta legislatura, la cual presentará el mismo día de la votación ante el hemiciclo.

Con estos números, no es de extrañar que los populares hayan tanteado a otros grupos políticos. Los Verdes -con 53 eurodiputados- aún no han decidido si votarán a favor de la actual presidenta de la Comisión Europea, mientras que el grupo de La Izquierda (con 46 representantes) ya ha comunicado que rechazará su candidatura. «La razón es fácil: no apoyamos su ideología», han señalado, detallando que la deriva de la política migratoria y económica de la pasada legislatura no fue de su agrado.

Números igualados Los Verdes, que aún no han decidido el sentido de su voto, pueden tener la llave de la designación

Entre los grupos de ultraderecha, las opiniones están divididas. Los Conservadores y Reformistas (ECR), que agrupan a 78 eurodiputados de formaciones ultraconservadoras, pero europeístas y favorables al apoyo a Ucrania, han trasladado que «habrá voto libre en su grupo, aunque las delegaciones polaca, rumana y francesa ya se han desmarcado asegurando que no apoyarán a Von der Leyen. Podría, eso sí, lograr el respaldo de los diputados italianos del partido de la primera ministra Giorgia Meloni a cambio de una cartera importante para Italia en la próxima Comisión, lo que le aseguraría otros 24 votos.

Auge de la ultraderecha

Es previsible que el grupo Europa de las Naciones Soberanas, el que más a la derecha se sitúa en la Eurocámara, vote en contra. También lo hará la tercera fuerza en la Eurocámara, el grupo ultra de los Patriotas por Europa, que ha asegurado que Von der Leyen «encarna todo lo que fue mal en la pasada legislatura». La agrupación, de la que forman parte Vox, el partido de Marine Le Pen y del dirigente húngaro Viktor Orbán, entre otros, aspira a lograr dos vicepresidencias y a influir de forma decisiva en las políticas comunitarias.

Y es que en el pleno de esta semana también se elige la mesa del Parlamento Europeo, formada por catorce vicepresidencias y cinco cuestores, y cuyo reparto debe reflejar el equilibrio de grupos políticos del hemiciclo. Tampoco faltarán los versos libres dentro de la Eurocámara, como el youtuber chipriota Fidias, quien sometió a una encuesta virtual si debía formar o no parte del grupo de los Verdes y que finalmente continuará siendo independiente.

La institución tendrá un papel clave en el proceso legislativo comunitario. Con el aumento de la representación de la ultraderecha en la Eurocámara, peligran las políticas medioambientales relacionadas con el Pacto Verde. El grupo ultra Patriotas por Europa rechaza el paquete medioambiental por su impacto en los agricultores y en la economía, y apuesta por reforzar las fronteras europeas para combatir la inmigración ilegal. Mientras, socialdemócratas, liberales y los Verdes, advierten a Von der Leyen que rechazarán cualquier pacto con la ultraderecha. Y en ese complejo equilibrio deberá navegar la nueva Comisión Europea.