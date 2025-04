El ultra Wilders renuncia a formar gobierno en Países Bajos ante la falta de apoyos

Geert Wilders, líder de la ultraderecha en Países Bajos. ha renunciado este miércoles a convertirse en primer ministro pese a su victoria en las elecciones ... de noviembre. La decisión llega tras cuatro infructuosos meses en busca del apoyo de otros partidos para formar una coalición de gobierno. «El amor por mi país y mis votantes es grande y más importante que mi propia posición», aseguró a través de las redes sociales. Ahora se abre una nueva fase de conversaciones para constituir un Ejecutivo que, según medios neerlandeses, podría estar compuesto por tecnócratas.

El Partido por la Libertad (PVV) liderado por Wilders cosechó en los pasados comicios 37 de los 150 escaños del Parlamento con un polémico discurso a favor de «menos asilo e inmigración» y con una marcada islamofobia. Su lema -al más puro estilo Trump- era «los neerlandeses primero». Desde entonces ha intentado conseguir el respaldo de los liberales del VVD, la formación campesina (BBB) y los centristas (NSC) con la vista puesta en conformar un gabinete «de derechas». Pero todas las negociaciones han fracasado. El socialdemócrata Frans Timmermans (Izquierda Verde), que quedó segundo en las elecciones, se ha encontrado también con dificultades para recabar apoyos, lo que alimenta le teoría de un futuro Ejecutivo extraparlamentario, como deslizó la cadena Nos.

En Países Bajos, con un sistema político muy fragmentado, están acostumbrados a que la formación de gobierno necesite largos periodos de contactos. El anterior gabinete requirió nueve meses de conversaciones para salir adelante y su primer ministro, Mark Rutte, que dimitió tras trece años al frente del Ejecutivo, aún ejerce en funciones a la espera de que fructifiquen las negociaciones para la elección de su sucesor. Su futuro podría estar en la Unión Europea o la dirección de la OTAN. Wilders defendió que sólo dirigiría el país «si todos los partidos de la coalición» le apoyaban y «ese no es el caso», admitió al comunicar su renuncia.

Renuncia a ser primer ministro «El amor por mi país y mis votantes es grande y más importante que mi propia posición» Geert Wilders Líder del Partido por la Libertad (PVV)

El jefe de la ultraderecha neerlandesa venció en la pasada cita electoral contra pronóstico y tras someterse a las urnas suavizó su discurso, consciente de la necesidad de atraer a otros partidos de derecha y centro para convertirse en primer ministro. La estrategia parece que no le ha funcionado aunque Wilders no renuncia por completo a ese cargo en un futuro «con el apoyo de aún más neerlandeses, si no mañana, pasado mañana, porque se oirá la voz de millones de neerlandeses».