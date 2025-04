Orbán bloquea el salvavidas económico de 50.000 millones de la UE para Ucrania

Una de cal y otra de arena. Tras lograr el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se abrieran las negociaciones para la adhesión de su país ... a la Unión Europea tras levantarse el veto de Hungría, este viernes ha visto como su primer ministro, Viktor Orbán, se negaba a apoyar un paquete de ayuda financiera destinadas a las arcas de Kiev. 50.000 millones quedaban así bloqueados por la falta de consenso entre los líderes del viejo continente.

Orbán ha reclamado la totalidad de los fondos« europeos de los que miles de millones de euros están bloqueados por la Unión Europea (UE), antes de considerar la posibilidad de levantar su veto al envío de nueva ayuda para Ucrania. «Siempre dije que si se realizaba una enmienda del presupuesto de la UE [...], Hungría aprovecharía la ocasión para reivindicar claramente lo que merece. No la mitad, no un cuarto, sino la totalidad», declaró el dirigente nacionalista en un entrevista en la radio estatal.

Pese a todo, Zelenski ha logrado que la cumbre de líderes de este jueves y de hoy en Bruselas fuera «histórica». La UE comenzará las negociaciones con Ucrania y Moldavia para su adhesión al bloque comunitario. El anuncio lo hizo este jueves el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien destacó también que los líderes aprobaron otorgar el estatus de país candidato a Georgia y que lo harán con Bosnia, cuando el país cumpla las reformas que exige Bruselas.

Se trata de una «señal política fuerte y clara» que «era necesaria para mantener la credibilidad de la UE», añadió Michel. La decisión se tomó «por consenso» con la abstención de Hungría, tal y como confirmó el dirigente húngaro, Viktor Orbán, a través de un vídeo. Tras ocho horas de negociación, Orbán decidió salir «de forma acordada con los Estados miembros» durante la votación, según confirmaron fuentes europeas.

«La posición de Budapest es clara. Esta decisión es un absoluto sinsentido, irracional e incorrecta y no queremos compartirla, por esa razón Hungría no participó», explicó el dirigente en la grabación. Al conocerse la noticia, Zelenski celebró la noticia y agradeció a los líderes europeos el apoyo a Ucrania. «La historia está hecha por aquellos que no se cansan de luchar por la libertad», destacó.

Los Veintisiete logran, de este modo, dar una señal clara a Kiev sobre su adhesión al club comunitario y, durante la cumbre, buscan aprobar un paquete financiero –integrado en el presupuesto europeo– de 50.000 millones de euros para apoyar a las tropas de Zelenski los próximos cuatro años. Sin embargo, al inicio del Consejo, estos dos puntos parecían chocar de frente con la negativa del primer ministro húngaro, que amenazaba con bloquear ambas propuestas.

Ausencia de Orbán

A su llegada, Orbán insistió en que la UE «no está en posición de comenzar a negociar» la entrada de Ucrania. «Las precondiciones no se cumplen», añadió, en referencia al informe de la Comisión Europea que señala que Kiev debe seguir avanzando en tres de las siete reformas planteadas para iniciar el proceso.

Pese a reclamar pasos adicionales en materias como la lucha contra la corrupción, la ley para limitar el poder de la oligarquía y un reglamento para proteger a las minorías, Bruselas recomendó en noviembre abrir el proceso.

Y esa era también la ambición del resto de naciones miembros, que criticaron este jueves la actitud de Budapest, que se niega en rotundo a este paso; y sólo se muestra abierta a desbloquear el paquete de ayuda macrofinanciera al país invadido a cambio de recibir los fondos europeos que tiene congelados por sus infracciones en materia de Estado de Derecho y vulneración de los derechos fundamentales, unos 30.000 millones de euros.

La Comisión Europea dio el martes un paso en ese sentido al desbloquear 10.200 millones de esos fondos por la implementación de una reforma que garantiza la independencia judicial en Hungría. Una decisión que podría haber hecho cambiar de opinión a Orbán.

A su llegada al encuentro de líderes, el dirigente belga, Alexander De Croo, rechazó entrar en «una lógica de bazar, donde se hace trueque de una cosa por otra». Los líderes de Finlandia y Lituania defendieron que la UE «no puede aceptar ningún chantaje» en este sentido. El dirigente finlandés, Petteri Orpo, destacó además que la decisión sobre Ucrania es «una señal clara a Moscú, Kiev, Washington y Pekín».

Finalmente, los Veintisiete han logrado salvar las reticencias de Orbán –tras varias reuniones multilaterales– y lograron un acuerdo para abrir las negociaciones, aunque asumen que será un proceso largo que llevará su tiempo. Por el momento, se espera que la Comisión Europea lleve a cabo un nuevo análisis sobre el estado de las reformas que debe realizar Ucrania en marzo de 2024 y remitirá ese informe a los Estados miembros.