Ucrania denuncia que Rusia acumula un arsenal en Crimea para atacar las infraestructuras energéticas

Mientras llegaba a Kiev el flamante ministro de Exteriores británico, el exprimer ministro, David Cameron, para entrevistarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la portavoz ... de la agrupación sur del Ejército ucraniano, Natalia Gumeniuk, citada por la agencia UNIAN, aseguró este jueves que Rusia ha acumulado más de 800 cohetes en Crimea para llevar a cabo ataques contra infraestructuras energéticas durante el invierno.

Según la portavoz militar, «a partir de los datos obtenidos por la Dirección General de Inteligencia, sabemos que el invasor ha desplegado un poderoso núcleo de recursos militares en la península de Crimea». «Estamos hablando de la disponibilidad de más de 800 misiles para ser utilizados por el enemigo con el objetivo de desencadenar terror energético» durante el inverno, subrayó Gumeniuk. Y precisó que «se trata de cohetes Kalibr y Onix, los de emplazamiento aéreo están dispersos en lugares en donde pueden ser cargados inmediatamente en aviones». El Ministerio de Energía ucraniano cree que el Ejército ruso «espera a que se produzcan heladas continuadas para lanzar ataques masivos contra las infraestructuras energéticas» como ya hicieron durante el pasado invierno.

Durante la noche del miércoles al jueves, Moscú atacó con drones la región de Jmelnitski, en la parte occidental de Ucrania, informó el jefe de la Administración militar local, Serguii Tiurin, al parecer, con la intención de golpear un aeródromo militar y un nudo ferroviario en la zona de la localidad de Starokonstantínov. Tiurin da cuenta también de la «intensa» actividad de las defensas antiaéreas para repeler la incursión de los aparatos no tripulados rusos.

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, afirma que Rusia empleó un total de 18 drones de los que fueron derribados 16. Ignat ha asegurado también que las fuerzas de Moscú «están modificando las tácticas en sus ataques con drones Kamikazes (…) antes se realizaban entre las 10 de la noche y las cuatro de la madrugada, pero los han ido desplazando hasta las ocho y media de la mañana, que es cuando solemos ofrecer las estadísticas de víctimas y daños materiales». A medida que se acerca el invierno, amanece más tarde y se reducen las horas de luz.

Ataques en Járkov

En las últimas horas, las fuerzas rusas han bombardeado también el distrito de Chuguyevski, en la región de Járkov, con ocho misiles S-300 disparados, según los canales ucranianos de seguimiento de Telegram, desde la región rusa de Bélgorod. El jefe de la Administración, Serguii Lobodenko, dijo no disponer todavía de un parte de víctimas y daños a causa del ataque.

En la región de Donetsk, en el poblado de Selídovo, en donde el miércoles por la mañana un ataque ruso con cohetes S-300 devastó un edificio de viviendas de cuatro pisos, continuaban este jueves los trabajos de descombrado. El Ministerio del Interior ucraniano estima en un comunicado que bajo los cascotes podrían haber todavía al menos dos personas. El balance provisional del bombardeo eleva a tres el número de muertos con la misma cifra de heridos.

En la capital ucraniana, Cameron le ha prometido a Zelenski que el Reino Unido no detendrá su ayuda militar frente a la invasión rusa. Es el primer viaje al extranjero del nuevo jefe de la diplomacia británica tras su reciente nombramiento. «Quería que ésta fuera mi primera visita», le dijo al presidente ucraniano. Según sus palabras, «seguiremos proporcionándoles el apoyo moral, diplomático, económico, pero sobre todo militar que necesitan, no sólo este año y el próximo, sino el tiempo que sea necesario». Zelenski se lo agradeció y dijo que «usted sabe que el mundo no está centrado en la situación en el campo de batalla de Ucrania (...) debido a la crisis en Oriente Próximo».