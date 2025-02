Turquía y Grecia vuelven a chocar en el mar Egeo

mikel ayestaran Corresponsal. Estambul Sábado, 1 de octubre 2022, 18:08 | Actualizado 18:26h. Comenta Compartir

Turquía y Grecia, Grecia y Turquía elevan el tono de su guerra dialéctica en torno a uno de los frentes históricos abiertos entre ellos: las islas del Egeo. La agencia oficial Anadolu informó de la llegada de 41 vehículos militares donados por EE UU a Lesbos y Samos, a 15 y 1,3 kilómetros de la costa turca, y mostró las imágenes captadas desde sus aviones no tripulados. Ankara presentó una queja formal ante los estadounidenses y el Ministerio de Exteriores convocó de urgencia al embajador heleno para pedirle el final de lo que consideran la violación del acuerdo firmado entre las partes que determina que estas islas deben ser zona desmilitarizada.

La llegada de estos blindados a unas islas en disputa desde la I Guerra Mundial es un capítulo más de la larga lista de desacuerdos históricos entre Ankara y Atenas, que también incluye la delimitación del espacio aéreo, las fronteras marítimas, los recursos de hidrocarburos en el Mediterráneo o la división de Chipre.

Turquía acusa a al país vecino de «ocupar» unas islas que son territorio griego, pero en las que Atenas no puede desplegar soldados, según el derecho internacional. Ankara apela al Tratado de Lausana de 1923 y al de París de 1947 para defender que no puede haber presencia militar en las islas por lo que la llegada de estos blindados quedaría prohibida. Grecia, que pese a sus problemas financieros lidera el gasto en armamento en el seno de la OTAN, defiende que «nuestras fronteras son azules, no grises y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas es una prioridad», en palabras del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. Desde el lado heleno denuncian las «maniobras militares ilegales» turcas en sus fronteras.

Recep Tayyip Erdogan dio un paso más y lanzó la amenaza de una posible invasión velada. «Podríamos venir una noche de estas», declaró el presidente. El vecino y aliado en la OTAN respondió que están listos para defender su soberanía. A la lista de desencuentros del último mes hay que sumar que una patrullera helena abrió fuego contra un buque turco en lo que Ankara considera aguas internacionales. Desde el Ministerio de Defensa en Atenas denunciaron que, tan solo el 14 de septiembre, cazas y drones turcos violaron 110 veces su espacio aéreo.

Y en mitad de la escalada de tensión entre los dos gobiernos, el líder de la oposición en Turquía, Kemal Kiliçdaroglu, hizo una lectura en clave electoral de la situación y escribió en Twitter que «Mitsotakis y Erdogan tienen una cosa en común: su popularidad no deja de caer. Por eso los dos populistas están jugando la carta de la guerra. ¡No saben de qué otra manera remontar!». Los dos líderes se juegan el puesto en las urnas en los próximos meses y este tipo de situaciones sirven para eclipsar los problemas internos, cuya lista es larga en ambas naciones.

Despliegue de Washington

Para terminar de complicar la situación, Turquía ha dado la voz de alarma por el establecimiento de diez bases estadounidenses en suelo griego en los últimos meses. Washington asegura que se trata de centros logísticos para transferir armas a Ucrania y frenar cualquier posible amenaza de seguridad de Moscú. Ante la consulta efectuada sobre este tema por Erdogan, «nos responden que se trata de una medida contra Rusia, pero no lo creemos», declaró el presidente.

En declaraciones al canal turco TRT, el analista militar y ex oficial del Ejército, Ulas Pehlivan, destacó que «si bien muchos analistas occidentales tienden a aceptar la posición de Washington de que expandir su presencia en Grecia se hace para contrarrestar una posible amenaza rusa y fortalecer la solidaridad de la OTAN, también sirve simultáneamente como un apoyo indirecto a la política exterior griega en desacuerdo con Turquía en el Mar Egeo».

Con la guerra de Ucrania de fondo, este pulso directo entre vecinos en aguas del Egeo queda en un segundo plano, pero tanto desde la Unión Europea como desde la OTAN se han apresurado para medir calma a todas las partes para evitar la apertura de un nuevo frente.