La sustitución de Sturgeon comienza con otro debate moral en Escocia

Nicola Sturgeon no cayó la semana pasada de la jefatura del Gobierno escocés por la polémica creada por la ley 'trans', pero ese fue el ... tema preferido de conservadores, unionistas y feministas para castigar a la líder independentista en su última etapa. Y, tras anunciar su marcha, ve ahora cómo su legado puede ser entregado a una ministra de su gabinete que estaba de baja por maternidad y pide tolerancia para su fe calvinista. La consejera de Finanzas y Economía, Kate Forbes, es la favorita de los votantes para sustituirla tras el cierre este viernes de las nominaciones de candidatos. Es más popular que sus rivales en las pocas encuestas realizadas y esa ventaja plantea la duda de si una persona con ideas sobre cuestiones sociales que no concuerdan con las de la mayoría puede liderar el país.

La precipitada carrera para sustituir a Sturgeon, que el 15 de febrero anunció súbitamente su renuncia, se cerrará el 27 de marzo con el cómputo de los votos de algo más de 100.000 miembros del Partido Nacional Escocés (SNP). Los censados recibirán las papeletas unos días antes, el 13. La persona elegida como líder será después refrendada en la jefatura del Gobierno por la mayoría de escaños de la alianza entre el SNP y los Verdes en la Asamblea de Edimburgo.

Forbes ha interrumpido su baja por maternidad para presentar su candidatura. Tuvo a su primer hijo en agosto. Entonces, Sturgeon encargó a su viceministro principal, John Swinney, que se hiciese cargo de la cartera y fue él precisamente uno de los primeros políticos del SNP en poner en duda la idoneidad de Forbes como líder por afirmar, en la primera entrevista de su campaña, que no está a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Tampoco quiere que las mujeres aborten o tengan hijos antes del matrimonio. Antes de dar a luz ya había expresado reticencias sobre el proyecto de ley de reconocimiento del cambio de género. De hecho, si gana, al igual que el resto de candidatos, anulará la apelación de Sturgeon a los tribunales en contra del bloqueo de esta legislación por parte del Gobierno de Londres, que defendió que Edimburgo no tenía competencia para regular aspectos contenidos en ese texto.

La candidata que parece por ahora favorita tiene 32 años, se crió en India y después en una escuela de habla gaélica y es, con diferencia, la mejor estudiante entre los posibles sucesores de Sturgeon (graduada en Historia en la Universidad de Cambridge, máster en Edimburgo, titulada en Contabilidad). También forma parte de la Iglesia Libre de Escocia, una escisión calvinista evangélica de la nacional. Los presbiterianos defienden la separación de sus iglesias con respecto al Estado. La Church of Scotland tiene estatus nacional pero no estatal, a diferencia de la Iglesia de Inglaterra.

Regan y Yousaf, los rivales

La Free Church a la que pertenece Forbes cuenta con 8.000 fieles que acuden a sus servicios semanales y el último censo de la población escocesa recoge que dos millones de personas no tienen religión. La candidata pide que «las elecciones se centren en la independencia y en la sociedad escocesa que queremos, en la que la tolerancia sea la ética gobernante». La definición de esa «tolerancia» puede marcar los próximos días de la diputada por el remoto noroeste de Escocia, donde aumentó su voto en las anteriores elecciones.

Ash Regan y Humza Yousaf son sus rivales. La primera, especialista en relaciones públicas, dimitió del gabinete de Sturgeon cuando se aprobó la ley 'trans' y es la candidata con menos probabilidades de ser elegida. El segundo, actual ministro de Sanidad, ha recibido más apoyos entre los miembros del Parlamento y el respaldo cauteloso de Sturgeon, que no ha querido expresar un apoyo nítido. La trayectoria de Yousaf en la comunidad musulmana y pakistaní de Glasgow le llevó al Parlamento autonómico. Es un político sin otra carrera que esa y tiene notables apoyos en el 'establishment' del SNP. Ya ha expresado su apoyo a la comunidad homosexual y que su fe religiosa no rige su política. Pero su paso por las consejerías de Justicia o Sanidad no le dan carisma.