Sunak indulta a empleados de correos condenados con falsas acusaciones

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado, con el apoyo del líder de la oposición, Keir Starmer, la introducción de un proyecto de ley ... que declare inocentes a unos 700 gerentes de estafetas de correos, condenados tras la acusación injusta de robo y fraude por la agencia estatal Post Office, cuya historia se remonta a 1660. El Gobierno extenderá un pago adelantado de 87.000 euros a 555 afectados que han presentando una demanda por daños y perjuicios.

Que se considere alterar condenas judiciales por un voto en el Parlamento se debe a una serie de televisión de cuatro capítulos, emitida por ITV en la cola navideña de la pasada semana. La conmoción causada por una obra de ficción basada en hechos y personajes reales de la vida británica cotidiana ha sacudido la política del país. Algunos críticos han señalado la serie como un cambio en el estilo y las temáticas de las plataformas de 'streaming'.

Hasta ahora, políticos contados, como el lord conservador James Arbuthnot y el diputado laborista Kevan Jones, habían apoyado a las víctimas y denunciado la persecución por el Post Office durante más de dos décadas de trabajadores autónomos de su empresa, que achacaban a algún problema técnico las pérdidas de caja registradas en un nuevo sistema informático, desplegado por la multinacional japonesa Fujitsu.

Las estafetas de correos tienen un papel importante en la sociedad británica, especialmente en pequeñas localidades. Se pueden recibir en esos establecimientos la pensión o los subsidios, se tramitan pasaportes o carnets de conducir, actúan como banco además de recoger el correo y vender sellos,… El Gobierno laborista quiso en 1996 computarizarlas con un contrato de más de mil millones de euros.

Humillaciones

El sistema se bautizó como Horizon IT. Empleados de Fujitsu finalmente confirmaron que el software causaba muchos tropiezos, pero la dirección del Post Office no aceptó en ningún momento que los desequilibrios en los balances fuesen consecuencia de errores del sistema. Propusieron falsas mediaciones para evitar pleitos, alargaron los casos judiciales para que sus pobres empleados no pudieran defenderse.

Los arruinaron. Tuvieron que vender sus viviendas, cambiar de oficio y de localidad, para evitar que sus hijos fuesen insultados en el colegio. El equipo de abogados del Post Office logró encarcelar por robo a sexagenarios perplejos, a madres indias hasta ese día intachables, esperando un segundo hijo. Un padre de dos hijos se suicidó ante la inminencia de la ruina y la cárcel.

Lord Arbuthnot, casado con una juez, afirmó en 2019, cuando un juez dictó la primera sentencia que daba la razón a los gerentes de estafetas, que el caso es «uno de los mayores errores judiciales de la historia británica». Una investigación pública va extrayendo desde hace dos años la documentación de todo el proceso, que se ha convertido ahora en una causa popular. Se piden explicaciones a los responsables ministeriales de todos los partidos, que no hicieron nada.

La directora general del Post Office, Paula Vennells, dimitió tras la sentencia de 2019. Renunció a roles en consejos de administración y al de sacerdote de la Iglesia de Inglaterra. La madre de dos hijos, que fue considerada para obispa, ha devuelto la medalla de Comandante de la Orden del Imperio Británico. Más de un millón de firmantes pidieron que se le retirase la condecoración.

La Policía ha abierto una investigación sobre la responsabilidad de técnicos y directivos de Fujitsu, una empresa siempre presente en la zona comercial de las conferencias anuales de los partidos británicos.