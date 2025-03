Sunak optó por adelantar las elecciones con la oposición del partido y su Gobierno

Iñigo Gurruchaga Corresponsal. Londres Jueves, 23 de mayo 2024, 12:57 | Actualizado 19:42h. Comenta Compartir

La portada del 'Financial Times' afirma que «Sunak apuesta por el 4 de Julio». El conservador 'Daily Mail' titula con objetiva frialdad que «Este es ... el momento en el que los británicos eligen su futuro». «La gran apuesta de Sunak», dicen el liberal 'The Guardian' y el conservador 'Daily Telegraph'. Para 'The Times', «Sunak apuesta su casa». 'The Sun' lamenta que se convoquen elecciones cuando se espera a Taylor Swift y el campeonato de fútbol de selecciones europeas.

George Orwell escribió 'Down and Out', un reportaje de su vida vagabunda en París y Londres. El 'Mirror' describe a Sunak como 'Drown and Out', un vagabundo ahogado (drown) por las aguas. El estoicismo que desplegó Sunak el martes, leyendo su convocatoria de las elecciones en la calle de Downing Street, bajo una lluvia densa ha sido motivo humorístico en los medios. Noticias relacionadas Los comicios en el Reino Unido abortan el plan de deportaciones a Ruanda Sunak adelanta las elecciones británicas al 4 de julio con las encuestas en contra Los periodistas de noticias desvelan que numerosos conservadores no ven sentido a la convocatoria, y que también hubo discrepancias en el Gabinete cuando el primer ministro explicó su decisión. La habría tomado la pasada semana, con su jefe de Gabinete en favor de las elecciones inmediatas y su estratega electoral argumentando en favor de una votación en noviembre. Con su energía característica, tras el anuncio público Sunak se llevó al Gabinete y a decenas de colaboradores a un centro de conferencias en el este de Londres y pronunció su primer discurso de campaña. A David Cameron, ahora al frente de la diplomacia británica, le ordenaron que regresase a Londres cuando aterrizó en Albania, y se le caían los párpados mientras Sunak repetía sus conocidas ideas. La percepción de los expertos «Es un hombre al que se le han agotado las ideas y las opciones y no ve razones por las que sus circunstancias vayan a mejorar» Robert Shrimsley Comentarista en el 'Financial Times' Los comentaristas coinciden. Robert Shrimsley, en el 'Financial Times', escribe: «Como tantos gambitos del primer ministro, este movimiento es el producto de su debilidad política». «Es la jugada de un hombre al que se le han agotado las ideas y las opciones y no ve razones por las que sus circunstancias vayan a mejorar», añade. «No puede creer que vaya a ganar», es el titular de 'The Times' para el espacio compartido por sus columnistas. Farage no será candidato Si todos los indecisos de las encuestas votasen como lo hicieron en diciembre de 2019 -clímax brexiter, con victoria de Johnson y gran derrota laborista- el partido de Keir Starmer obtendría ahora el apoyo de un 40% de los electores y los conservadores, el 26%. En las próximas seis semanas, Sunak tendría que desacreditar a los encuestadores, que se equivocaron espectacularmente en 2016, en el referéndum del Brexit. Nigel Farage, gran líder del movimiento que llevó a la marcha británica de la Unión Europea, ha anunciado que no se presentará como candidato en estas elecciones. Es presidente honorario y accionista mayoritario del partido Reform, que ha prometido que presentará candidatos en todas las circunscripciones. Sunak hace más complicada esa tarea a un partido que arranca votos. Farage y el sector radical de los 'tories' se han colocado para la batalla sobre la dirección del Partido Conservador. Asociaciones locales que tienen que organizar sus campañas con falta de preparación inicial, tendrán que decidir quién lidera la formación tras quince años de gobernación, si el resultado electoral les lleva a la oposición. Los empleados del Partido Laborista recibieron hace unos días una buena noticia. Los dirigentes creían que Sunak había renunciado a la convocatoria de elecciones veraniegas y podían ya disfrutar de fines de semanas y jornadas con menos horas extras. Hay muy poca experiencia de Gobierno en la primera fila laborista, incluyendo a Starmer, pero han tenido mucho tiempo para preparar la campaña. El objetivo es no cometer errores que desdibujen su actual imagen de partido inocuo. La familia real suspende su agenda hasta que se celebren los comicios La Casa Real británica anunció este jueves la suspensión de toda su actividad institucional hasta que tengan lugar las elecciones. Según el comunicado emitido por Kensington Palace, se pretende evitar cualquier interferencia en la campaña electoral. El rey Carlos III fue informado del adelanto de los comicios por el propio primer ministro, Rishi Sunak, que se desplazó el miércoles al Palacio de Buckingham para solicitarle la disolución del Parlamento. «Tras la declaración del primer ministro convocando elecciones generales, la familia real pospondrá, de acuerdo con el procedimiento normal, compromisos que puedan desviar la atención o distraer el foco de la campaña electoral. Sus Majestades envían sus más sinceras disculpas a cualquiera que pueda verse afectado por ello», reza el comunicado oficial enviado por la Casa Real a los medios de comunicación. El príncipe Guillermo será el primero en suspender agenda oficial, que ya de por sí era muy limitada en vista del estado de salud de su esposa, Kate Middleton, sometida a radioterapia para superar un cáncer agresivo. El descanso también supone un alivio para Carlos III, asimismo con un cáncer, y su mujer, la Reina Camila, completamente exhausta por sus deberes reales. (Por T. Nieva)

