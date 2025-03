Starmer prepara el deshielo de las relaciones entre el Reino Unido y la UE

Londres programa un aumento considerable de las repatriaciones de inmigrantes en situación ilegal

El Gobierno británico ha prometido incrementar significativamente las repatriaciones de solicitantes de asilo rechazados y de residentes ilegales. El Ministerio del Interior publicó la semana pasada un contrato, divulgado el jueves por el 'Financial Times', un contrato para encontrar «proveedores de servicios» que apoyen la «reintegración» en su país de origen de las personas expulsadas por no tener derecho a residir en el Reino Unido. El Gabinete del primer ministro laborista, Keir Starmer, prevé destinar a ese sistema 15 millones de libras esterlinas (19,7 millones de dólares) escalonadas en tres años. El plan afectará a once países: Albania, Bangladés, Etiopía, Ghana, India, Irak, Jamaica, Nigeria, Pakistán, Zimbabue y Vietnam. Los «proveedores de servicios» deberán aportarles ayuda alimentaria, ayudarles a localizar a sus familiares y a encontrar trabajo, según indica el contrato.

La ministra británica de Interior, Yvette Cooper, anunció la semana pasada que el Ejecutivo pretendía alcanzar en los próximos seis meses el mayor nivel desde 2018 de expulsiones de solicitantes de asilo rechazados. Esto supondría, según el 'Times', casi 14.000 expulsiones. Aproximadamente 300 agentes fueron destinados a «examinar miles de expedientes de solicitantes de asilo rechazados y de retornos, incluyendo los forzosos y los voluntarios», según el departamento.

Reducir los niveles de inmigración, tanto legal como ilegal, era una de las prioridades del anterior Gobierno conservador, que estuvo en el poder hasta julio. El Ejecutivo laborista que lo sucedió comparte ese objetivo, aunque reivindica una política más «humana» para alcanzarlo. Desde que llegó al cargo, Starmer abandonó el controvertido proyecto de expulsar a Ruanda a los migrantes llegados ilegalmente (una iniciativa de sus predecesores) y prometió que el Reino Unido atajará la actividad de las «bandas de traficantes» de personas. (Por Ramona Asla)