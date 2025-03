Los separatistas prorrusos de Transnistria piden «protección» a Moscú

En medio de una nueva espiral de tensión por la guerra en la vecina Ucrania y las sanciones contra Rusia, el llamado Congreso de Diputados ... de Todos los Niveles de la autoproclamada República de Transnistria, cuya población se sitúa en torno a los 220.000 habitantes, adoptó este miércoles un llamamiento a las dos Cámaras del Parlamento ruso solicitando medidas de «protección» frente a las «crecientes presiones» y el bloqueo económico de las autoridades moldavas. El comunicado se ha puesto en copia al secretario general de la ONU, a la OSCE, a la CEI (antiguas repúblicas soviéticas), a la Eurocámara y a la Cruz Roja.

Los delegados del congreso acusan a Moldavia de «desatar una guerra económica contra Transnistria y crear deliberadamente las condiciones previas para un déficit presupuestario multimillonario». Sostienen que «Chisinau bloquea deliberadamente las negociaciones y evita el diálogo político (…) se ha negado a implementar casi todos los acuerdos alcanzados anteriormente con Transnistria».

El documento aprobado subraya que existe una presión socioeconómica sobre Transnistria que contradice directamente los principios y enfoques europeos en el campo de la protección de los derechos humanos y el libre comercio. (...) Moldavia adoptó una ley sobre el separatismo, creando las condiciones previas para el procesamiento penal de literalmente cualquier ciudadano de Transnistria, que son objeto de discriminación y arbitrariedad al cruzar la frontera con Moldavia».

En lo que respecta a Naciones Unidas, el foro pide que «se tengan en cuenta los derechos inalienables del pueblo de Transnistria, garantizados por las normas internacionales, para detener la violación por parte de Chisinau de los derechos y libertades de los residentes de la Margen Izquierda y para evitar provocaciones que conduzcan a una escalada de tensión». Solicitan además a la OSCE que «influya en los dirigentes moldavos para volver a un diálogo adecuado en el marco del proceso de negociación internacional».

El secretario de prensa del Gobierno moldavo, Daniel Voda, calificó el congreso de Transnistria como un «evento de propaganda» y aseguró que «no hay peligro de escalada y desestabilización de la situación en esta región de Moldavia». El subjefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal (Cámara Baja rusa), Alexéi Chepa, puntualizó que el llamamiento de los diputados de Transnistria a los parlamentarios rusos implica, ante todo, ayuda económica. «Estamos hablando, en primer lugar, de brindar asistencia económica», declaró Chepa a la agencia Interfax e insistió en que «no se trata de ayuda militar».

Ayuda humanitaria

Por su parte, el miembro del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación (Cámara Alta), Vladímir Dzhabárov, dijo también a Interfax que los senadores «estudiarán este recurso y pensarán sobre las opciones de respuesta, por ejemplo, ayuda humanitaria. Lo veo desde un punto de vista humanitario, por ahora, el aspecto político lo dejaría fuera de la ecuación».

Las autoridades moldavas temían que en la reunión de delegados de Transnistria se hubiese pedido a Moscú la incorporación a Rusia de este territorio de facto independiente desde la década de los 90. El anterior congreso de este tipo tuvo lugar en 2006, cuando pidieron a Rusia el reconocimiento de su independencia, paso previo que el Kremlin suele culminar con la anexión como en los casos de Crimea, Donbás y el resto de los territorios ocupados en Ucrania. En el referéndum que tuvo lugar entonces por la independencia y posterior anexión a Rusia, según las autoridades de Transnistria, votó a favor el 97,1% de los residentes locales. Por eso, la convocatoria de un nuevo congreso dio lugar a rumores sobre los preparativos para un llamamiento similar a Moscú en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.

La parte moldava rechaza las acusaciones de Tiráspol. «Puedo asegurarles que no tenemos planes de apoderarnos militarmente ni de obligar a la región a formar parte de Moldavia. La única solución es la reintegración completa de la región. Lo único que queremos es el regreso gradual de Transnistria al ámbito jurídico. No se están barajando otros escenarios», señaló al diario ruso 'Kommersant' el viceprimer ministro moldavo para la Reintegración, Oleg Serebrián. Según él, «en Tiráspol no están contentos con el nuevo Código de Aduanas, que entró en vigor en Moldavia a principios de enero, así como con las modificaciones del Código Penal, que han añadido el delito de separatismo».

Tiráspol es la capital de Transnistria, un estado inconcluso, no reconocido por ningún país miembro de la ONU. Entre marzo y julio de 1992, libró una guerra contra Moldavia, a la que formalmente pertenece. Las unidades del 14 Cuerpo de Ejército ruso siguen hoy día allí acantonadas. Las llaman «tropas de paz» y su despliegue en Transnistria, hace ya casi 30 años, formó parte de los acuerdos alcanzados entre Tiráspol y Chisinau, patrocinados por Moscú, para poner fin a las hostilidades.