Desde pasadas las cinco de la mañana (hora local) de este jueves, está vigente en Nalchik, capital de la república norcaucásica rusa de Kabardino-Balkaria, de mayoría musulmana, el régimen de «operación antiterrorista». Hay ya, según las fuerzas de seguridad, dos muertos y el operativo se extiende al distrito de Cherekski, situado en las afueras de Nalchik.

De acuerdo con las informaciones difundidas por la agencia rusa RIA-Nóvosti, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) obtuvo datos «sobre la ubicación de sujetos armados involucrados en actividades terroristas», que se habían atrincherado en un complejo agrario llamado Nasip.

Los agentes instaron a los presuntos terroristas a deponer las armas y entregarse a lo que respondieron abriendo fuego. Posteriormente, el Comité Nacional Antiterrorista (NAK en sus siglas en ruso) informó que durante el operativo murieron dos insurgentes que estaban «planificando atentados terroristas y sabotajes». Según el NAK, los componentes de la célula «pertenecen una organización terrorista internacional».

Sin víctimas

El informe asegura que no habido víctimas entre los miembros de las fuerzas de seguridad ni entre los civiles, pero no especifica si hubo o no arrestos. Tampoco se aclara si este grupo tiene relación con el atentado del pasado 22 de marzo en el Crocus City Hall de Moscú, en donde murieron 145 personas, que fue reivindicado por el Estado Islámico.

El pasado 31 de marzo en la república norcaucásica rusa de Daguestán, en su capital Majachkalá y la localidad de Kaspiisk, fue declarado también el régimen de operación antiterrorista y terminó con la detención de cuatro personas de procedencia centroasiática. Según el NAK, «ayudaron de forma directa a los terroristas del Crocus City Hall».

También a comienzos de marzo, en la república de Ingushetia, igualmente en el Cáucaso Norte, unidades del FSB bloquearon a seis hombres armados en el cuarto piso de un edificio de viviendas en la localidad de Karabulak. Los seis presuntos terroristas perecieron en el tiroteo. El NAK señaló que todos ellos habían jurado lealtad al Daesh, concretamente, según la BBC, formaban parte del llamado Vilayat Jorasan, rama afgana del ISIS. Las autoridades estadounidenses creen que Vilayat Jorasan, está muy probablemente detrás del ataque en el Crocus City Hall y niegan la implicación de Ucrania y Occidente, como viene denunciando el Kremlin.

