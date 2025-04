Ruina del independentismo escocés y sectarismo norirlandés

El Partido Nacional Escocés (SNP) iniciará una negociación sobre la independencia con el Gobierno que se forme tras las elecciones del 4 de julio, si ... obtiene una mayoría simple de los 57 escaños que se disputan al norte de la frontera. Pediría también el reingreso en la Unión Europea, un aumento notable del presupuesto de Sanidad y dinero para amortiguar los efectos de la transición verde.

Su líder, John Swinney, es el tercero en los últimos dos años. Tras el procesamiento del marido de la exministra principal, Nicola Sturgeon, por supuesta malversación de fondos, el partido no ha recibido ninguna donación por encima de los 600 euros. Se ha reducido el número de miembros. Swinney pidió a sus seguidores, hace dos semanas, que se estiren el bolsillo.

Tras 17 años gobernando la autonomía las peticiones de más fondos para la sanidad no tienen fuerza porque en algunas medidas han gastado más cantidades por habitante con peores resultados que en Inglaterra. Su política sobre la exploración de gas y petróleo es ambigua. La campaña del SNP se amarra a la denuncia de que conservadores laboristas planean calladamente recortar 20.000 millones de euros.

En el anuncio de un programa de ambiciones más que de promesas, Swinney alentó a los electores que voten al SNP para que se respete a Escocia. En los años 90, Escocia enviaba 72 diputados a Londres. Ahora son menos, pero el SNP avalaba su derecho a convocar un nuevo referéndum sobre la independencia en que obtenía mayorías absolutas en el Parlamento de Edimburgo y en los escaños de Westminster.

En los primeros días del mandato de Swinney, descendió el pronóstico de votos, pero ahora se empareja al SNP con los laboristas escoceses. En la última encuesta, tienen el mismo porcentaje de intención de voto. Como en los sondeos que miden la popularidad de la independencia, el nacionalismo escocés muestra que está vivo, pero sin peso para negociar la independencia o el regreso a la UE.

División social

El Sinn Féin de Irlanda del Norte repetirá la mayoría de votos en estas elecciones, según las encuestas. Amortiguaría el disgusto en las recientes elecciones municipales en la república de Éire. El aparato electoral en la provincia del Norte ha sido efectivo en los últimos años. Aspiran a tener 8 escaños en Westminster, donde cobran fondos públicos pero se abstienen.

El territorio electoral es un espejo de la división social. En las circunscripciones más próximas a la otra Irlanda, son mayoría los partidos nacionalistas. El Sinn Féin obtuvo 7 en 2019. El SDLP, el partido de uno de los artífices del proceso de paz, John Hume, corre peligro de perder la circunscripción de Foyle, cuya ciudad más importante es Derry-Londonderry.

El nuevo líder del Partido Unionista del Ulster (UUP), Dough Beattie, no renueva el otrora tradicional frente electoral unionista. En Down Norte, en la esquina nordeste, presenta a un exmilitar como él, Tim Collins, célebre por su discurso a las tropas que invadían Irak. Ha dicho que no a otros unionistas para mantener sus candidatos. Como en la circunscripción Fermanagh-Tyrone Sur.

La candidata del Sinn Féin, Pat Cullen, lideró el Real Colegio de Enfermeras en la primera huelga en la historia británica. Ha indignado a un sector de su vecindario esquivando la condena del asesinato de enfermeras en una bomba colocada por el IRA en la ciudad de Enniskillen. Se ha refugiado en argumentos sobre el futuro. Complejo en una región con graves heridas del pasado.

El exlíder del DUP, Jeffrey Donaldson, no se presenta porque espera un juicio por supuestos delitos sexuales. Su sustituto, Gavin Robinson, podría perder el suyo, Belfast Este, donde le reta Naomi Long, líder de la ascendiente Alianza.