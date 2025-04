Los restos mortales de Berlusconi reposarán en un faraónico mausoleo

Aunque la muerte no parecía estar en los planes de un hombre con al menos tres vidas, la del empresario de éxito, la del magnate ... de los medios de comunicación y la del político, Silvio Berlusconi tenía bien claro dónde quería que reposara su cadáver. El cuatro veces primer ministro italiano, fallecido el lunes en Milán a los 86 años de edad, cuenta con un faraónico mausoleo privado desde 1993, cuando el reconocido escultor Pietro Cascella, amigo personal suyo, acabó el proyecto que le había encargado el magnate cuatro años antes. Fue entonces cuando murió el padre de Berlusconi y éste tomó conciencia de que sus días también tendrían un final.

Ubicado en medio de los magníficos jardines de Villa San Martino, su residencia en Arcore, a las afueras de Milán, el mausoleo está construido con alrededor de cien toneladas de mármol travertino y tiene un peculiar estilo sin referencias religiosas. Aunque el magnate utilizó en ocasiones el cristianismo con fines políticos, prefirió que la que pretendía que fuera su última morada estuviera decorada con elementos geométricos, cabezas de animales, bajorrelieves con cestas de pan y frutas y rosas de cinco pétalos. «Me dijo que no quería que le hiciera una cosa mortuoria, con guadañas, calaveras y esqueletos. Pensé en lo alto, en el cielo, que es a donde iremos, y me vinieron a la mente las estrellas», contaba el escultor Cascella, fallecido en 2009, en una entrevista para la televisión. Por eso bautizó su creación como 'La cúpula celeste'.

El mausoleo, al que se accede por medio de una escalera decorada con una escultura abstracta, cuenta con un vestíbulo y una puerta corredera de piedra, a través de la que se entra en un pasillo que lleva al espacio principal, en cuyo centro hay un sarcófago de mármol blanco donde Berlusconi esperaba que fuera colocado su ataúd. Las paredes están decoradas con un friso con forma de cadena, como símbolo de la familia por la unión entre los distintos eslabones. En otra sala Cascella dejó 36 nichos con la idea de que allí reposaran tantos los otros miembros de la familia como los amigos y colaboradores más cercanos del magnate, entre ellos Marcello Dell'Utri, su 'mano derecha' durante años y que fue condenado por su relación con la Cosa Nostra, la mafia siciliana, aunque luego fue absuelto.

Pese a la voluntad de Berlusconi por ser enterrado en su mausoleo privado, no está claro que sus familiares vayan a poder cumplir con su voluntad, porque para ello haría falta un permiso especial que, por el momento, no ha concedido el alcalde de Arcore, Maurizio Bono. El ex primer ministro italiano ya se quedó con las ganas de que estrenara el panteón familiar su madre, Rosa, a la que adoraba y fallecida en 2008. Fue enterrada en cambio en el cementerio monumental de Milán junto a su marido, Luigi. A Berlusconi le gustaba enseñar el mausoleo a las visitas ilustres que recibía en Villa San Martino, como hizo en una ocasión incluso con el expresidente de la antigua URSS, Mijaíl Gorbachov.

Si finalmente no hay problemas para lograr el permiso municipal, el féretro con los restos mortales de Berlusconi será trasladado a este peculiar panteón una vez concluidos los funerales de Estado que se celebrarán este miércoles en el Duomo de Milán. De momento la capilla ardiente privada por el magnate, a la que sólo pueden acceder los familiares y amigos más cercanos, ha sido instalada en el mausoleo.