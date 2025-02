Reñida pugna en la segunda vuelta electoral en Moldavia entre europeístas y prorrusos

El pasado 20 de octubre se celebró en Moldavia la primera vuelta de las elecciones presidenciales, de las que salieron los dos candidatos que este domingo se medirán de nuevo en las urnas, la actual presidenta, Maia Sandu, firme partidaria de la adhesión de su ... país a la Unión Europea, y el exfiscal general, Alexandr Stoianoglo, que representa a las fuerzas partidarias de volver al regazo ruso.

Entonces se votó también una enmienda constitucional para fijar en la Carta Magna el rumbo del país hacia la integración con la UE. Lo ganaron los proeuropeos con un margen muy estrecho al imponerse con el 50,4%, frente al 49,6%, y una diferencia de solamente 11.400 votos. Los resultados de los comicios de este domingo parecen llamados a reflejar una situación similar en la votación entre Sandu y Stoianoglo, presentados respectivamente por el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) y el Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM), dirigido por el comunista y amigo de Vladímir Putin, Ígor Dodón, que fue presidente de Moldavia entre 2016 y 2020.

En la primera vuelta de las elecciones, Sandu obtuvo el 42,49% de los votos mientras que Stoianoglo se quedó en el 25,95%. Sin embargo, pese a esta diferencia, de cara a la segunda vuelta ella encabeza las encuestas, pero de forma muy ajustada, aproximadamente un 51% a favor de Sandu frente a un 49% para Stoianoglo. Algunos sondeos, para regocijo de Moscú, invierten incluso esos mismos porcentajes, pero en favor del exfiscal general, quien a pesar de todo, ha suavizado su discurso antieuropeo en la recta final de la campaña.

Y es que, como es habitual, los votos de los electores que optaron por otros candidatos en la primera vuelta van a ser decisivos en la segunda ronda electoral del domingo. Por ejemplo, el tercer puesto, con el 13,79% de los sufragios, lo ocupó Renato Usatii, de la formación denominada Nuestro Partido. Dijo el pasado lunes en una rueda de prensa no tener intención de llamar a sus votantes en apoyo de Sandu ni de Stoianoglo.

Insultos en campaña

Usatii criticó tanto a la actual presidenta como al candidato prorruso. A su juicio, «Sandu y su partido sólo son respetados en el extranjero» y la criticó por los «insultos» lanzados por ella contra su partido durante la campaña electoral. En cuanto al candidato del PSRM, afirmó que «después de que apoyé a Dodón en 2016, han dirigido contra mí la campaña más sucia que recuerdo por no hacer caso a la petición de Moscú de retirar mi candidatura en favor de Stoianoglo». «Los camaradas socialistas no son muy diferentes del PAS (…) no iré a votar en la segunda vuelta, pero no tengo derecho a dar instrucciones a los votantes. Cada ciudadano debe asumir la responsabilidad personal de su elección», subrayó Usatii, cuyo electorado es por encima de todo hostil a Sandu, aunque él esté ahora peleado con Dodón, el mentor de Stoianoglo.

En cuarto lugar se situó en la primera vuelta la independiente Irina Vlah con el 5,38% de los votos. No ha adoptado una posición en cuanto a la segunda vuelta, pero hizo una campaña dura contra la presidenta del país, por lo que también es de esperar que sus votantes mantengan esa misma tendencia. En quinto lugar quedó otra independiente, Victoria Fortuna antigua fiscal anticorrupción, con el 4,45% de las papeletas, que tampoco se ha definido en cuanto a la votación del domingo, aunque su campaña, desarrollada con especial énfasis en el enclave separatista de Transnistria, se ha centrado en criticar a las autoridades moldavas por «tratar de arrastrar al país a la guerra contra Rusia en apoyo de Ucrania, incluso al precio de descongelar el conflicto en Transnistria (…) haré todo lo posible para que la guerra no llegue a nuestra casa», relato que casa totalmente con el esgrimido en Georgia por el partido oficialista Ensueño Georgiano.

El candidato que quedó en sexto lugar en la primera vuelta con el 3,19% de los votos, Vasile Tarlev, de la formación Futuro de Moldavia, profesa también ideas comunistas y antieuropeas y deplora la gestión de Sandu al frente del país. Los otros cinco candidatos se situaron cada uno en torno al 1% de los sufragios, entre ellos Ion Chicu, del Partido del Desarrollo y la Consolidación de Moldavia, un hombre que tuvo proximidad con Dodón, y Tudor Ulianovschi, candidato independiente que fue ministro de Exteriores, ambos son prorrusos. Los únicos claramente decantados hacia la integración europea han sido Octavian Ticu, del Bloque Electoral Unidos, y los independientes Andrei Nastase y Natalia Morar, una periodista que adquirió renombre durante las movilizaciones habidas en Chisináu, la capital moldava, en 2009. De manera que Stoianoglo cuenta con posibilidades reales de batir a Sandu en los comicios.