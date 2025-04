Reino Unido quiere impedir que los migrantes llegados en patera pidan asilo

El Gobierno británico está dispuesto a endurecer su política migratoria con una ley que impedirá que los migrantes que lleguen al país en pequeñas embarcaciones, ... sobre todo a través del Canal de la Mancha, puedan pedir allí asilo. «Si vienes ilegalmente, no puedes solicitarlo», defendió este domingo el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, quien abogó por las rutas «seguras y legales» utilizadas por los refugiados y puso como ejemplo a ucranianos y afganos.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, abordará probablemente el asunto con el presidente galo, Emmanuel Macron, en la reunión que mantendrán el viernes en París ya que este tipo de naves (botes inflables, barcas, kayaks...) suelen salir de Francia. «La inmigración ilegal no es justa para los contribuyentes británicos, no es justa para los que vienen aquí legalmente, y no es correcto que se permita a las bandas criminales continuar con su comercio inmoral», explicó Sunak al 'Sunday Express'.

El pasado año fue de récord en la llegada de inmigrantes al Reino Unido por el Canal de la Mancha:45.756 personas, lo que supuso un 60% más que en 2021. Y, desde el mes de mayo, según cifras del Ministerio del Interior, alrededor del 42% de quienes entran en el país en estas pequeñas embarcaciones proviene de Albania.