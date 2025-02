170.000 euros en donaciones para la familia de Nahel; un millón para los allegados del policía que le disparó

Una campaña para recaudar fondos que ayuden a la familia del policía francés que mató a Nahel, el adolescente de 17 años cuya muerte ha causado una ola de disturbios y saqueos en toda Francia, siembra la polémica en este país. El agente está en ... prisión preventiva acusado de homicidio voluntario.

La campaña de crowfunding para «apoyar a la familia del policía de Nanterre» fue lanzada en GoFundMe hace tres días por el periodista de extrema derecha Jean Messiha, ex miembro de Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, y cercano al ultraderechista Éric Zemmour. «Apoyo a Florian M. que ha hecho su trabajo y que paga un fuerte precio. Respaldemos masivamente a él y a nuestras fuerzas del orden», pide Messiha.

Hasta ahora unas 45.700 personas han hecho donaciones y se ha logrado recaudar más de un millón de euros, mientras que la campaña online para recolectar fondos para ayudar a la madre de Nahel, muerto de un disparo durante un control policial en Nanterre, ha reunido por ahora unos 170.000 euros.

El secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, ha pedido a Gofundme que cierre la «vergonzosa» colecta para ayudar a la familia del policíam al igual que Éric Bothorel, diputado del partido de Emmanuel Macron, que la considera «indecente y escandalosa». «Cualquier persona puede participar en una colecta, pero pienso que no ayuda al apaciguamiento. El señor Messiha está a la iniciativa de esta colecta y me pregunto si detrás de todo esto no hay instrumentalización», ha comentado en France Info el ministro del Interior, Éric Dupond-Moretti, ante la polémica suscitada.

Ampliar AFP

La abuela de Nahel se mostró el domingo indignada por la cantidad recaudada para ayudar al policía que mató a su nieto, pero dijo que confiaba en que el agente será condenado por la Justicia por lo que ha hecho. «Confío en la Ley», dijo la abuela.

GoFundMe ha asegurado que la cuenta es conforme a sus reglas y que no va a cerrarla. Messiha se ha mostrado satisfecho en Twitter de la decisión de la plataforma de mantener abierta la colecta a pesar de los intentos de cerrarla por parte de lo que él llama «la yihad izquierdo-progresista».