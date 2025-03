La reapertura de Zara en centros comerciales da esperanza a Ucrania

La invasión rusa lo cambió todo. Hasta los colores. Antes de febrero de 2022, los ucranianos llamaban 'la vida gris' a la rutina de ir ... al trabajo, cuidar a su familia, pagar el alquiler y tratar de ahorrar algo para las vacaciones. De repente, las bombas y misiles lanzados por el Kremlin cubrieron de otro gris el país. Humo, polvo, ruinas, supermercados con las estanterías vacías... Todo lo ocuparon la incertidumbre, el miedo a perder la vida, el dolor por los familiares y amigos caídos, la distancia entre los seres queridos... Adiós a aquella plácida «vida gris» que permitía ir a una cafetería, hacer deporte, disfrutar de conciertos o dar una vuelta por un centro comercial. Poco a poco, y tras dos largos años, Kiev, la capital, recupera el pulso. Y uno de esos síntomas es la apertura a partir del 1 de abril de decenas de tiendas de la multinacional española Inditex, la dueña de Zara, Stradivarius y Pull&Bear.

La guerra sigue. Los jóvenes son reclutados para defender el frente. Mientras, en la retaguardia, los ciudadanos se empeñan en recuperar la normalidad. Hace medio año recibieron con las manos abiertas el regreso de cadenas como McDonald's. Ahora, en un mes, volverán a ver cómo se iluminan los escaparates de Zara, apagados desde 2022. Luz para tapar el gris. Puertas abiertas a la esperanza. «Me siento feliz con esta noticia, porque era una de las mejores tiendas en el mercado en Ucrania», comenta Dmytró Prokopenko, programador de 23 años y natural de Kiev. Antes del inicio de la guerra, había empezado a descubrir el mundo viajando con su exnovia. Dos años después, nada es igual. Se separaron. Y él viaja ahora por el país con su nueva pareja, pero siempre con la amenaza de que le pille otro bombardeo.

La reapertura de los puntos de venta de Inditex será gradual: empezará el 1 de abril con una veintena de establecimientos en Kiev hasta llegar al medio centenar de tiendas tanto en la capital como en ciudades como Leópolis. Antes del conflicto bélico, había 84. Las siete marcas del grupo de Amancio Ortega retomarán también la distribución online.

«Es una señal, una buena noticia para la gente que convive con los problemas de la invasión», dice el economista Pendzyn

«No se trata sólo de ir a comprar alguna prenda. El hecho de que las marcas internacionales como las de Inditex vuelvan quiere decir que creen que la situación del país es más segura que antes», subraya el economista Oleg Pendzyn. Y añade: «¿Por qué ahora se habla tanto de abrir un aeropuerto? Porque esto no sólo facilitaría la comunicación entre Ucrania y otros países, sino también porque les haría sentir a los ciudadanos que algo está mejorando, que hay cambios positivos». La guerra, su crueldad, hace que la simple apertura de una tienda de ropa suponga una inyección de color en la actual 'vida gris' de Ucrania.

Ampliar El centro comercial Republika, en Kiev, iluminado.

«Ropa militar en el armario»

Cualquier noticia positiva sirve como palanca para el optimismo. Artem Syvachok, un joven de la capital, no considera que la vuelta de las tiendas de Zara sea relevante en su vida, pero «sí es cierto que nos da una sensación de más tranquilidad, porque al fin y al cabo esto significa que tienen confianza en lo que va a pasar aquí». Olexandra, arquitecta, no es «muy fan de Zara», pero sí espera que abran Bershka y Pull&Bear.

Yuliia, una joven de Luhansk que ha sobrevivido a dos situaciones complicadas durante la invasión rusa, se mudó a Kiev en 2014. «Entre trabajar y leer las noticias del frente, no tienes tiempo para preocuparte por cosas como la vuelta de Inditex, aunque hay gente para la que eso es una alegría. Además, es bueno para la economía y da esperanza para recuperar una vida parecida a la que teníamos antes». Hoy nada es como era en febrero de 2022. Serhii, un soldado que participó en las batallas por la liberación de Jersón, no gasta mucho en Zara. «Mi armario está lleno de ropa militar. Aunque si fuese un civil, seguramente querría que volviera Zara». Para vestir de nuevo como un ciudadano y estar preocupado por el alquiler y no por la guerra.