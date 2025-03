Putin asegura que la guerra acabaría en «dos o tres meses» si EE UU deja de dar armas a Ucrania

Entre las numerosas preguntas, especialmente sobre Ucrania, que los periodistas han formulado este miércoles durante las tres horas y media que ha durado la comparecencia ... del presidente ruso, Vladímir Putin, James Jordan, de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), quiso saber de qué manera se podría poner fin a los combates en Ucrania. A lo que el jefe del Kremlin contestó que esa misma cuestión se la hizo su homólogo norteamericano, Joe Biden, mediante una carta. Y la respuesta fue que «para poder poner fin a las hostilidades hace falta que Estados Unidos deje de suministrar armas a Kiev». En tal caso, añadió, «el conflicto acabaría en dos o tres meses».

Lo que no explicó el máximo dirigente ruso es qué pasos daría para conseguirlo puesto que no muestra disposición a devolver los territorios ocupados mientras Kiev sigue firme en su intención de recuperarlos. Además, pese a la superioridad rusa en armamentos, las fuerzas están muy igualadas en el campo de batalla. Las tropas de Moscú no avanzan con la rapidez esperada.

Putin recordó que en marzo de 2022 se negoció con Kiev un acuerdo para parar la guerra y, según su opinión, lo malogró Washington valiéndose supuestamente del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, que convenció a Ucrania de no firmarlo. «Cuando tenga oportunidad de hablar con los dirigentes de su país, pregúnteles por qué impidieron la conclusión de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania», le dijo a Jordan.

Bases militares

Por su parte, Stefano Polli, de la agencia italiana ANSA, sacó nuevamente a colación la decisión de varios países de permitir a Ucrania que use armamento occidental para atacar objetivos en suelo ruso. El primer mandatario advirtió al respecto: «¿Y por qué nosotros no tendríamos el derecho a suministrar nuestras armas del mismo tipo a aquellas regiones del mundo donde se atacarán objetivos sensibles de aquellos países que hacen esto contra Rusia?».

Pero Putin no especificó a qué países podría enviar tales armamentos. Las bases militares estadounidenses en Siria e Irak han sido varias veces atacadas por milicias iraníes mientras los hutíes yemeníes también han disparado repetidamente misiles contra buques mercantes occidentales. Corea del Norte lanza asimismo periódicamente cohetes hacia Corea del Sur y Japón.

En las próximas semanas llegarán al Caribe buques de guerra y aviones rusos para realizar maniobras

Este jueves se ha sabido, según AP, que en las próximas semanas llegarán al Caribe buques de guerra y aviones rusos para realizar maniobras. Según los funcionarios estadounidenses consultados por esta agencia, así es como Moscú, en un contexto de escalada bélica con Occidente, intenta demostrar que sigue siendo una gran potencia militar. Se estima que los navíos que participarán en los ejercicios navales harán escala en puertos de Cuba y Venezuela.

Por otro lado, en la madrugada de este jueves, las fuerzas rusas bombardearon Jersón. Según el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano, los ataques causaron tres heridos y se produjeron cinco incendios en viviendas, edificios públicos, un hipermercado y un aparcamiento, en donde ardieron ocho vehículos. Mientras, los drones ucranianos alcanzaron e incendiaron dos refinerías de petróleo más, una en la región de Rostov del Don y la otra en Bélgorod.