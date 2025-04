Putin dice que es imposible parar la guerra mientras Ucrania siga con la contraofensiva

A la espera de abordar su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que llegó este martes a Rusia, el presidente ruso, Vladímir ... Putin, participó este martes en la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental en Vladivostok, ciudad portuaria del extremo oriente ruso, y Ucrania ocupó gran parte de su intervención. Respondiendo a una pregunta sobre la viabilidad de un acuerdo con Kiev que ponga fin a la actual guerra, Putin dijo que eso no es posible mientras las tropas de Zelensku continúen su contraofensiva.

«Bueno, ¿cómo podemos detener las hostilidades si el otro lado está llevando a cabo una agresión? ¿Qué debemos hacer? Ellos contraatacarán y nosotros diremos: ¿Nos detenemos? Pero no somos trotskistas. El movimiento lo es todo, el objetivo final no es nada. Eso es una mala teoría», afirmó el presidente ruso. La publicación Meduza llama la atención sobre el hecho de que el jefe del Kremlin atribuye la frase a León Trotski cuando realmente la pronunció el socialdemócrata alemán, Eduard Bernstein.

«Si Estados Unidos cree que Ucrania está lista para negociar, que cancelen el decreto del presidente de Ucrania que prohíbe las conversaciones», añadió Putin haciendo alusión a las palabras del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, del pasado lunes en cuanto a que Kiev se sentaría a una mesa de diálogo si Moscú muestra estar de acuerdo con tal iniciativa, que también sería respaldada por Washington. El 4 de octubre de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó un decreto rechazando cualquier diálogo con Rusia mientras Putin sea el presidente.

El máximo dirigente ruso fustigó también la posible entrega a Kiev de aviones de combate F-16, asegurando que tal decisión no cambiará las cosas sino que «alargará más el conflicto». Según su opinión, «la contraofensiva ucraniana no está dando resultados, no hablo de éxito o fracaso, sino de resultados, y eso teniendo en cuenta que sus pérdidas son cuantiosas desde el comienzo de esa contraofensiva: 71.000 bajas –en el Ejército ucraniano– también perdieron 543 tanques y unos 18.000 vehículos blindados». «Quieren lograr resultados a cualquier precio. A veces da la impresión de que no es en absoluto su gente la que están lanzando a la contraofensiva», subrayó evitando hablar de las bajas en las filas rusas.

El proceso de reclutamiento de soldados para enviar a Ucrania lo presentó como uno de los aciertos de su política. Aseguró que «en los últimos seis o siete meses alrededor de 270.000 personas firmaron voluntariamente contratos para el servicio militar. Este proceso continúa y a diario se alistan unos 1.000-1.500 voluntarios». Señaló además que, como resultado de la movilización parcial lanzada hace un año, se incorporaron al Ejército 300.000 reservistas, lo que, junto con los 270.000 a los que se refirió, suman 570.000 hombres enviados a luchar al país invadido. Evitó responder a la pregunta de si habrá otra movilización.

EE UU y Corea del Norte

Putin salió otra vez en defensa del expresidente norteamericano, Donald Trump, a quien catalogó como víctima de «de una persecución por motivos políticos». «Esto muestra lo podrido que está el sistema político estadounidense. No pueden dar lecciones de democracia a nadie», afirmó de forma categórica. Y calificó además de «disparate» el que se acuse a Trump de connivencia con el Kremlin cuando «fue él quien decretó más sanciones contra Rusia durante su etapa como presidente».

Mientras tanto, el dictador norcoreano mantenía una reunión con el ministro de Recursos Naturales ruso, Alexánder Kozlov, presidente además de la comisión intergubernamental de Rusia y Corea del Norte, y con el gobernador de la región de Primorie, Oleg Kozhemiako. El Kremlin no ha revelado todavía cuándo y a qué hora se reunirán Putin y Kim, aunque las agencias señalan que será este miércoles y habrá un gran almuerzo. Por primera vez desde que se celebra, hace ya ocho años, al Foro Económico de Vladivostok no ha acudido ningún jefe de Estado extranjero, ya que el servicio de prensa del Kremlin sostiene que Kim no tiene previsto intervenir en el evento.