Putin combate su aislamiento con la cumbre de los emergentes

Rafael M. Mañueco Corresponsal. Moscú Martes, 22 de octubre 2024, 19:16

En medio de medidas de seguridad descomunales, la XVI cumbre de los países emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía) comenzó este martes en la ciudad rusa de Kazán, situada a 800 kilómetros al este de Moscú y capital de Tatarstán, república rusa de mayoría musulmana que ha sido atacada varias veces por los drones ucranianos.

Este año Rusia preside los BRICS por cuarta vez en los 20 años de historia de la organización. Los medios de comunicación oficiales rusos se afanan en enfatizar que la llegada de una treintena de dirigentes mundiales, de los que solamente nueve son miembros de pleno derecho de los BRICS, indica que Rusia no está aislada internacionalmente debido a la invasión de Ucrania.

El asesor presidencial de política exterior, Yuri Ushakov, aseguró en la víspera que acuden delegaciones de 36 países, incluidos 22 jefes de Estado, así como el secretario general de la ONU, António Guterres, y el jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tenía previsto viajar a Kazán, pero canceló el viaje en el último momento, al parecer, debido a una caída que sufrió en su domicilio.

Ucrania criticó la presencia de António Guterres en Moscú después de que en junio descartase asistir a la conferencia de paz celebrada en Suiza y a la que sí acudieron otros líderes internacionales. Kiev lamentó la «elección equivocada» del secretario general de la ONU, que «no avanza en la causa de la paz». Según el Kremlin, Putin y Guterres hablarán de distintos temas de la actualidad internacional, entre ellos la guerra. Sin embargo, la oficina de Guterres evitó confirmar o desmentir este encuentro.

Asistirán también líderes de países que aspiran incorporarse a los BRICS como Azerbaiyán, Malasia, Bielorrusia o Turquía. Al mismo tiempo, varios países que anteriormente declararon que estaban dispuestos a unirse a los BRICS ahora han abandonado tales planes como son los casos de Argentina, Arabia Saudí y Kazajistán, cuyo presidente Kassim-Zhomart Tokáyev, no obstante, si tiene prevista su presencia en el evento. Los presidentes de Serbia y Cuba, Aleksandar Vucic y Miguel Díaz-Canel están invitados, pero no estarán presentes, el primero por problemas de agenda y el segundo por el apagón sufrido en la isla.

Reuniones bilaterales

Durante la cumbre también tendrán lugar una serie de reuniones bilaterales. Este martes, Putin se ha reunido ya con el primer ministro indio, Narendra Modi, y con los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y China, Xi Jinping. Se propone entrevistarse también con los líderes de Turquía e Irán, Recep Tayyip Erdogan y Masud Pezeshkian, entre otros muchos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el lunes que no existe en la cumbre un punto especial dedicado al conflicto en Ucrania, pero aseguró que sin duda saldrá a relucir y será abordado. La mayoría de los países miembros del BRICS mantienen una posición neutral y no se han sumado a las sanciones contra Rusia.

China busca desarrollar dentro de los BRICS una estrategia para posicionarse como líder de los países en desarrollo del llamado «Sur global». Putin, sin embargo, pretende presentar a la organización como una alternativa a Occidente, algo que los analistas creen que no funcionará porque países como Brasil, India, Emiratos Árabes Unidos e incluso China no se plantean entrar en confrontación directa con Europa y Estados Unidos.

En reunión mantenida este martes con la directora del banco de los BRICS, el Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff, antigua presidenta de Brasil, Putin señaló que «el aumento de los pagos en monedas nacionales permite aumentar la independencia financiera de los BRICS, minimizar los riesgos geopolíticos y separar el desarrollo económico de la política». Pero la idea del Kremlin, de que los países del BRICS renuncien al dólar estadounidense como moneda de pago en sus transacciones comerciales, no ha despertado mucho entusiasmo entre los miembros del grupo.

Nueve miembros

En una columna publicada por el rotativo de Hong Kong, 'South China Morning Post', Jiang Shixue, profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao, escribe que los BRICS, con las complejidades de sus nueve miembros, afrontan seis dificultades: La primera es que la organización «no es muy adecuada para acciones económicas comunes y coordinadas porque algunos de sus miembros, incluida Rusia, pertenecen a otras asociaciones económicas y zonas de libre comercio, lo que les obliga a acordar medidas con socios que no son integrantes de los BRICS», como Kazajistán, por ejemplo.

El segundo problema es «el carácter informal de la coalición, la ausencia de medidas acordadas conjuntamente y, si se toman, no existen mecanismos para monitorear su implementación». La tercera dificultad es «la imposibilidad de llevar a cabo la desdolarización. El yuan no puede sustituir al dólar, en parte debido a la política cautelosa de China».

El cuarto impedimento «es el carácter puramente declarativo de las resoluciones de las cumbres de los BRICS. Están siempre a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo». El quinto problema «es la imposibilidad de hallar una posición común sobre cuestiones importantes», tal es el caso de Ucrania. Y la sexta dificultad consiste en que «la cooperación científica dentro de los BRICS no proporciona ideas fructíferas que puedan ser utilizadas». En general, sentencia el experto, «por ahora, los BRICS no son más que una coalición de países influyentes que podrían aportar una contribución importante para garantizar la paz mundial y promover una gestión más justa del comercio y las finanzas globales, pero no pueden hacerlo».

Putin ofrece este martes a los asistentes a la cumbre, tanto a miembros como invitados, una cena de gala en el Ayuntamiento de Kazán. La sesión plenaria de la cumbre tendrá lugar el miércoles y el jueves finalizará con una rueda de prensa del máximo dirigente ruso. Después se reunirá con Guterres para hablar de Ucrania. El grupo de los BRICS se creó en 2009 con cuatro miembros (Brasil, China, India y Rusia), entonces BRIC, y en 2010 se unió Sudáfrica, cuando se añadió la S. En 2024 otros cuatro países más se sumaron al bloque (Etiopía, Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos).

