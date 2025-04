Putin abordará la escalada de tensión en Oriente Medio con el presidente iraní

El presidente ruso, Vladímir Putin, se encuentra desde este viernes en Asjabad, la capital de Turkmenistán, para asistir al foro internacional 'Interrelación entre las épocas ... y la civilización' y reunirse por primera vez con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a fin de reforzar la cooperación entre Moscú y Teherán en materia militar y, según aseguró el pasado lunes el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, abordar «el grave empeoramiento de la situación en Oriente Próximo».

Hasta ese momento nadie en Moscú había informado oficialmente de la intención de Putin de visitar Asjabad y de reunirse allí con Pezeshkian, quien, al parecer, tiene intención de asistir a la cumbre de los BRICS en Kazán de finales de octubre. Durante este evento también está previsto que se vea con el jefe del Kremlin para firmar un gran acuerdo de asociación estratégica con Rusia, cuyo texto ya está elaborado, aunque se desconocen los detalles de su contenido. El pacto sellado este año entre Rusia y Corea del Norte con un nombre similar prevé, entre otras cosas, que los países se proporcionen asistencia militar entre sí en caso de agresión contra ellos. Ushakov no explicó por qué era necesaria un encuentro previo entre los mandatarios ruso e iraní si se van a ver en Kazán dentro de dos semanas.

Pezeshkian es el nuevo presidente de Irán tras las elecciones de junio, celebradas a causa de la muerte de Ibrahim Raisi en un accidente aéreo. Su victoria electoral no fue fácil: los comicios se celebraron en dos vueltas y el candidato reformista obtuvo alrededor del 53% de los votos, y su oponente, el conservador Said Jalili, el 44%. Putin fue uno de los primeros en felicitar al nuevo líder persa. No sólo le envió un telegrama, sino que también le llamó por teléfono. «Ambas partes expresaron su satisfacción por el alto nivel alcanzado de relaciones de buena vecindad entre Rusia e Irán y confirmaron su disposición a trabajar estrechamente para desarrollar aún más la cooperación mutuamente beneficiosa en diversos campos», decía el comunicado oficial difundido entonces.

Encuentros bilaterales

Rusia anunció después la preparación casi total del acuerdo de asociación estratégica integral con Irán mientras que, ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, Pezeshkian apuntó a los periodistas que su país está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones con estadounidenses y europeos y que «nunca ha aprobado la agresión rusa contra territorio ucraniano». El portavoz del jefe del Kremlin, Dmitri Peskov, reaccionó con calma asegurando que «éste es el posicionamiento soberano de Irán (…) Rusia seguirá explicando su postura a nuestros amigos iraníes».

Occidente acusa a Irán de suministrar drones y misiles balísticos a Rusia para la guerra de Ucrania a cambio, supuestamente, de tecnología para desarrollar su programa de armas nucleares

El pasado 30 de septiembre, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, viajó a Teherán y se entrevistó con Pezeshkian y con el primer vicepresidente, Mohammd Reza Aref. Previamente, el día 18, justo después de que el exministro de Defensa y jefe del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, acudiera a la capital iraní para abordar asuntos de «seguridad», Putin dio el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Exteriores para la firma de ese «acuerdo de asociación estratégica integral», calcado del modelo norcoreano y centrado fundamentalmente en la asistencia militar mutua.

Estados Unidos y otros países occidentales han acusado a Irán de suministrar drones y misiles balísticos a Rusia para emplearlos en su ofensiva en suelo ucraniano a cambio, supuestamente, de tecnología para desarrollar su programa de armas nucleares, aviones de combate Su-35, helicópteros de ataque Mi-28 y aeronaves de entrenamiento de pilotos Yak-130. Pero Teherán lo niega asegurando que su posición en relación con el conflicto en Ucrania es «neutral», pese a las evidencias del uso de los drones Shahed contra objetivos en Ucrania. Teherán, junto con Pyongyang, son prácticamente los únicos que suministran armas y munición a Moscú para su guerra contra Ucrania.