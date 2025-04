Las protestas en Georgia fuerzan la retirada de la polémica ley de «influencia rusa»

Después de dos días de movilizaciones, con duros enfrentamientos con la Policía, gases lacrimógenos, cañones de agua, heridos y más de medio centenar de detenciones, ... el partido gobernante en Georgia, 'Ensueño Georgiano' decidió este jueves retirar el proyecto de ley de «agentes extranjeros», una iniciativa legislativa copiada de la vecina Rusia que había sido ya aprobada en primera lectura y que ha causado estupor y rabia en gran parte de la sociedad del país por su contenido represivo y antidemocrático. Pese a la cesión gubernamental, la plaza frente al Parlamento volvió a llenarse de manifestantes.

Las protestas estallaron el martes después de la aprobación en primera lectura en el Parlamento del proyecto de ley que pretende obligar a las organizaciones georgianas que reciban más del 20% de sus ingresos del exterior a registrarse como «agentes extranjeros», lo que contempla toda una serie de trámites burocráticos, declaraciones periódicas y auditorías. Su incumplimiento lleva parejo fuertes multas e incluso penas de cárcel a los reincidentes.

Se da la circunstancia de que, a juicio de la oposición georgiana, el texto legislativo calca la misma ley de «agentes extranjeros» aprobada en Rusia en 2012 y que está sirviendo para acallar a opositores, medios de comunicación críticos y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

'Ensueño Georgiano', no obstante, ha señalado en un comunicado que la reacción contraria al proyecto de ley se debe a que se «ha tergiversado» su contenido. La formación gubernamental se propone explicar mejor a la población el objetivo de la norma e incluso, llegado el momento, no se descarta que pueda volver a ser enviada al Parlamento para su debate y posible aprobación.

La oposición ha advertido que se mantendrá vigilante y continuará convocando a sus seguidores a participar en manifestaciones mientras no existan garantías de que el país tomará definitivamente una vía proeuropea hacia la construcción de un Estado de derecho. Las manifestaciones seguirán además teniendo lugar mientras no sean puestas en libertad las personas arrestadas en los últimos días.

La Unión Europea se ha congratulado por la retirada de la controvertida ley. «Damos la bienvenida a que el partido gobernante retire la proposición de ley sobre influencia extranjera. Pedimos a todos los líderes políticos en Georgia que retomen la reformas proeuropeas», declaró la delegación de la UE en Tiflis a través de un comunicado.

«Preocupación» de Moscú

Rusia, por el contrario, ha mostrado «preocupación». El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este jueves que Rusia «no ha inspirado» el proyecto «ni tiene en absoluto nada que ver» con su redacción. Para Peskov la ley georgiana «se parece más a las ya vigentes en Estados Unidos». El portavoz presidencial ruso señaló que, pese a la ausencia de relaciones entre Rusia y Georgia, debido a que Moscú reconoció en 2008 la independencia de las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, lo que está pasando ahora en Tiflis causa «preocupación».

En agosto de 2008, el entonces presidente georgiano, Mijaíl Saakashvili, intentó por la fuerza recuperar el control sobre Osetia del Sur, territorio, junto con Abjasia, de facto independiente tras años de guerra y enfrentamientos. Para parar los pies a Saakashvili, Rusia envió al Ejército y convirtió los dos enclaves en protectorados rusos con presencia de un fuerte contingente de tropas.

Tras dejar Saakashvili el poder, ahora gravemente enfermo y encarcelado, fue el empresario Bidzina Ivanishvili, con vínculos en ciertos círculos de Moscú, el nuevo hombre fuerte, pero no fue suficiente para que el Kremlin propiciara la devolución a Georgia de Abjasia y Osetia del Sur. Pese a ello, las actuales autoridades georgianas no terminan de dar la espalda a Rusia. Georgia, a donde han huido gran parte de los rusos que tratan de evitar ser movilizados para luchar en Ucrania, no ha adoptado una postura de auténtica solidaridad con Ucrania, según consideran en Kiev.

La presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, que ha lanzado un mensaje de apoyo a los manifestantes, mantiene una posición divergente con respecto al Ejecutivo, al frente del que se encuentra Irakli Garibashvili, quien, no obstante, dice estar a favor de una mayor integración con la UE. El pasado 3 de marzo, le dijo al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que Georgia camina «de forma irreversible» hacia la adhesión con la UE. Bruselas exige a Georgia cumplir 12 condiciones para profundizar en la democracia, fortalecer las instituciones y reducir la polarización política, motivada fundamentalmente por el encarcelamiento de Saakashvili.