Volodímir Zelenski y Úrsula von der Leyen, en una reunión anterior. EP

Los principales líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en la Casa Blanca

El encuentro se convierte en una cumbre entre EE UU, la UE y los pesos pesados de la Coalición de Voluntarios para engrasar su «coordinación» de cara a «una paz justa y duradera en Ucrania»

M. Pérez

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:34

Los principales líderes europeos acompañarán este lunes a Volodímir Zelenski en su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. La entrevista se ha convertido ... en una cumbre euro-estadounidense ante la ventana abierta para un proceso de paz en Ucrania tras el encuentro entre los presidentes de EE UU y Rusia el pasado viernes en Alaska. Los gobernantes consideran que se trata de aprovechar el momento «más cercano al final de la guerra» que sucede desde hace tres años y medio, en palabras del primer ministro británico, Keir Starmer. El Gobierno francés ha explicado este domingo que uno de los objetivos primordiales de mañana en Washigton es engrasar la coordinación entre Europa y Estados Unidos «para alcanzar una paz justa y duradera y preservar los intereses vitales de Ucrania y la seguridad» del Viejo Continente.

