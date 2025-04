Primer mensaje de Putin tras ser reelegido: «A un paso de la tercera guerra mundial»

El presidente ruso, Vladímir Putin, que en las elecciones presidenciales del fin de semana obtuvo el 87,29% de los votos con el escrutinio prácticamente ... finalizado, un porcentaje récord en la historia reciente de Rusia, declaró esta madrugada que el planeta se situaría «a un paso de la tercera guerra mundial, si estalla un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Aseguró que ya hay personal de la Alianza Atlántica en Ucrania y deploró que «eso no es nada bueno, sobre todo para ellos, porque allí están muriendo y en grandes cantidades».

Putin aclaró que su prioridad en su nuevo mandato de seis años será continuar la guerra contra Ucrania hasta lograr los objetivos que se marcó cuando la desató hace dos años. «En primer lugar, debemos resolver los problemas en el marco de la operación especial en Ucrania, fortalecer nuestras capacidades de defensa y nuestras Fuerzas Armadas. Las principales tareas para el desarrollo económico del país fueron expuestas en el reciente mensaje a la Asamblea Federal. Sueño con una Rusia fuerte, independiente y soberana. Y espero que los resultados de la votación nos permitan a todos, junto con el pueblo ruso, alcanzar estos objetivos», afirmó.

Advirtió que «en algún momento» habrá que crear una franja de seguridad en la región de Járkov para proteger Bélgorod, al otro lado de la frontera, de los ataques combinados de las tropas ucranianas y de las milicias rusas proucranianas hostiles al Kremlin. «No excluyo que, teniendo en cuenta los trágicos acontecimientos que tienen lugar hoy, nos veamos obligados en algún momento, cuando lo consideremos oportuno, a crear una determinada zona sanitaria en los territorios que hoy están bajo el régimen de Kiev», aseguró el presidente en referencia a Járkov, cuya ciudad del mismo nombre es la segunda más importante del país después de Kiev. A la pregunta de qué profundidad tendría esa zona de seguridad, se negó a concretar, pero dijo que «deberá ser lo suficientemente extensa y difícil de superar como para impedir que armamentos de fabricación extranjera bombardeen territorio ruso». Este lunes, según el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, al menos dos personas perecieron tras nuevos bombardeos desde el lado ucraniano.

Ampliar El presidente ruso comparece ante los medios esta madrugada pasada en Moscú. AFP

Los llamamientos del presidente francés, Emmanuel Macron, a articular una iniciativa que impida la victoria de Moscú en el conflicto con Ucrania estuvieron también entre las preguntas y Putin dijo que «Francia podría desempeñar una papel» positivo. «No todo está perdido», añadió. Según sus palabras, «lo he estado diciendo una y otra vez y lo diré de nuevo. Estamos a favor de las conversaciones de paz, pero no sólo porque el enemigo se esté quedando sin munición. Si realmente quieren, en serio, construir relaciones pacíficas y de buena vecindad entre los dos Estados ha de ser a largo plazo, no simplemente para tomarse una pausa de un año y medio o dos para rearmarse».

Manifestó que «Kiev ha concentrado hasta cinco mil efectivos y los está arrojando al asalto. Si les gusta así, a nosotros nos parece bien, han creado una picadora de carne para ellos». Insistió en que las tropas rusas «llevan ventaja en el frente» y prometió que «los objetivos designados de la operación militar especial (la ofensiva en Ucrania) se conseguirán». «Nuestras tropas están llevando a cabo algo más que una defensa activa. Tienen la iniciativa, avanzan de forma constante, gradualmente, con cuidado, pero todos los días», subrayó el máximo dirigente ruso, En cuanto a las milicias rusas proucranianas que combaten contra el ejército del Kremlin en Bélgorod, vaticinó que serán destruidos, «vamos a tratarlos como se trata a los traidores en las zonas de combate».

Ni Biden ni Trump

A propósito de las elecciones en Estados Unidos de noviembre, Putin dijo que «Rusia no tiene preferencias por los candidatos presidenciales estadounidenses y trabajará con quien resulte elegido». Refiriéndose a Donald Trump, afirmó que «las elecciones en Rusia son democráticas, pero en Estados Unidos no, están utilizando recursos del poder estatal para atacar a uno de los candidatos». «El mundo entero se ríe de lo que está sucediendo allí, es simplemente una catástrofe. No es democracia. ¿Qué diablos es?».

El jefe del Kremlin llamó por primera vez por su nombre al líder opositor, Alexéi Navalni, fallecido el pasado 16 de de febrero en la colonia penitenciara en donde cumplía condena en la localidad de Jarp, en el Ártico ruso. Calificó su muerte de «evento triste» mientras la viuda, Julia Naválnaya, le culpabiliza a él directamente de lo sucedido. «Hemos tenido otros casos de personas que fallecieron en lugares en donde estaba privados de libertad. ¿No ha pasado esto en Estados Unidos? Sucedió, y más de una vez», aseveró.

Luego reveló que efectivamente hubo intención de canjear a Navalni antes de que falleciera. «Algunos colegas, que no son miembros de la Administración, me dijeron que existe la idea de intercambiar al señor Navalni por algunas personas que están encarceladas en países occidentales. Pueden creerme o no, pero la persona que habló conmigo aún no había terminado la frase y dije: 'Estoy de acuerdo'». Sin embargo, había «una condición para el canje... Que se quedará allí y no regresara a Rusia».

Un manifestante en Washington, tras conocerse la victoria del mandatario, con un cartel de recuerdo a Navalni y la leyenda 'Putin es un asesino'. AFP

También respondió a una pregunta sobre la exclusión de Borís Nadezhdin de las elecciones, un aspirante a candidato que estaba a favor de poner fin a la guerra en Ucrania. «Si el señor Nadezhdin no participó en esta campaña electoral, fue debido en primer lugar al resultado de su trabajo insatisfactorio en la preparación de las elecciones. Probablemente hubiera sido necesario trabajar más activamente con sus seguidores para evitar errores, para evitar la falsificación de las firmas exigidas para ser registrado» como candidato.

Los líderes de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras y Corea del Norte felicitaron este lunes a Putin por su victoria en los comicios. El primero en congratularse por su «triunfo» fue el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que escribió en X: «¡Abrazamos a todo el pueblo ruso y al partido Rusia Unida!». El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también se sumó a las felicitaciones así como la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el líder cubano, Miguel Díaz-Canel, el boliviano, Luis Arce, el presidente chino, Xi Jinping, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un, entre otros.