Portugal sella el giro a la derecha y nombra primer ministro a Montenegro

Pasada la medianoche del miércoles, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, nombró primer ministro del país a Luís Montenegro, candidato de la conservadora ... Alianza Democrática (AD) y líder del Partido Social Demócrata (PSD). Montenegro ganó las elecciones del 10 de marzo con un estrecho margen sobre el Partido Socialista (PS) de Pedro Nuno Santos y ante el aumento de votos de la formación ultraderechista Chega, liderada por André Ventura. Tras ocho años de gobiernos de izquierdas, los conservadores toman el mando de un Ejecutivo que guiará a la nación en minoría tras descartar una coalición con la extrema derecha. Portugal, con una población empobrecida y harta de los casos de corrupción política, entra en una fase de inestabilidad.

Rebelo de Sousa tomó la decisión de nombrar primer ministro a Montenegro antes incluso de que se hicieran oficiales los datos del recuento de votos de los emigrantes portugueses. El presidente del país consideró que era lo mejor tras haber completado la ronda de audiencias con las formaciones políticas y, sobre todo, después de que el secretario general del Partido Socialista, Nuno Santos, asumiera en público que sería el líder de la oposición, según confirma un comunicado de la Presidencia lusa. Eso permite a Montenegro iniciar un gobierno en minoría sin tener que aliarse con Chega. Podrá así cumplir el compromiso adquirido durante la campaña electoral. Queda por saber si abrirá la puerta a uno de su aliados habituales, Iniciativa Liberal.

El jefe de Estado recibió en el Palacio de Belén a una delegación de AD integrada por representantes del PSD y del Centro Democrático y Social-Partido Popular (CDS-PP), que le presentaron la composición del futuro Ejecutivo. En principio, se hará pública en una semana, el 28 de marzo. Montenegro acordó con Rebelo de Sousa que la toma de posesión como primer ministro tendrá lugar el 2 de abril. En la prensa portuguesa ya suenan algunos nombres como futuros ministros: Hugo Soares (Asuntos Parlamentarios), Miguel Pinto Luz (Infraestructuras), Paulo Rangel (Asuntos Exteriores), António Leitao (Presidencia) y Nuno Melo (Defensa).

Tras el anuncio del presidente, Montenegro agradeció al PS y a Nuno Santos «su sentido de la responsabilidad» al asumir su paso a la oposición. El PS ya ha mostrado su disposición para lograr una modificación presupuestaria urgente y aumentar así los salarios del sector público, pero también ha anunciado que no apoyará los presupuestos generales en 2025. En cualquier caso, los socialistas dan aire y conceden tiempo a los conservadores de Montenegro, que no dejan de recibir la presión de Chega. La formación ultraderechista insiste en «aprovechar la mayoría clara de la derecha» y por eso recalca la exigencia de entrar en el Ejecutivo para que no dependa de los apoyos puntuales de la izquierda.

Dos diputados más que el PS

Chega, que en portugués significa 'Basta', ha salido aún más reforzada con el recuento de los votos en el extranjero. Ha sumado dos de los cuatro escaños en juego, por uno para AD y otro para el PS. Así, en el Parlamento de Portugal mandarán los 80 diputados de la coalición conservadora de Montenegro, frente a los 78 de los socialistas (pierden 39 asientos y la mayoría absoluta de la que disfrutó el ex primer ministro António Costa) y los 50 de Chega, la gran sorpresa de los comicios en un país donde la extrema derecha era residual (tenía 12 escaños).

Chega, el partido ultra liderado por Ventura, se ha quedado con dos de los cuatro escaños que daba el voto en el extranjero

El voto extranjero ha impulsado aún más a la formación de André Ventura. En la circunscripción europea, que tradicionalmente era progresista, ha ganado y ha sumado un escaño, sobre todo con los votos recogidos en Suiza y Luxemburgo (en España cosechó su peor resultado). En el resto del mundo fue batida por los conservadores de Montenegro, pero se quedó, por ejemplo, con el 24% de los sufragios de Brasil.

Con este aval, Ventura asegura que ha «acabado con el bipartidismo» en Portugal. La extrema derecha ha sacudido el tablero político luso. Montenegro gobernará en un difícil equilibrio y condicionado tanto por los socialistas, a su izquierda, como por Chega, a su derecha.