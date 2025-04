Acalorada lucha por los votos en Portugal con una victoria por la mínima del centroderecha

Tras un acalorado recuento final de papeletas, Portugal gira hacia la derecha tradicional liderada por Luís Montenegro con una ventaja mínima. Ínfima en realidad. Con ... el 98% de las papeletas revisadas y solo 17 parroquias pendientes -el cómputo final no se sabrá hasta dentro de unos días-, Alianza Democrática (AD) obtiene el 29,6% de los votos frente al 28,7% de su inmediato seguidor, el Partido Socialista (PS) de Pedro Nuno Santos. Esta diferencia concedía al primero 76 escaños frente a los 74 de quienes hasta ahora lideraban el Gobierno.

Pero nadie apuesta porque al final haya cuando menos algún ligero baile. Menos de mil votos han llegado a separar a la una de la madrugada a las dos formaciones, Por eso, el anterior primer ministro, António Costa, salió a insuflar un hálito de esperanza a los suyos al señalar que todavía queda por contabilizar el voto emigrante –no se conocerá en varios días–, aunque reconoció la «gran caída» de representación del PS.

Portugal ve cómo se terminan ocho años de gobiernos socialistas y asiste al crecimiento exponencial de la ultraderecha de Chega, un partido nacido en 2019 y que ha sido la gran sorpresa de estos comicios. Gana hasta el 18,04% de los votos y se transforma en la tercera fuerza nacional con 45 escaños. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ha señalado que hará todo lo posible por evitar un Ejecutivo con su presencia y el propio Montenegro ha rechazado aliarse con Chega. En otro caso, su coalición tendría la mayoría absoluta de la Cámara. Vox, desde España, felicitó su ascenso como un ejemplo de que el «bipartidismo caduco» se ha acabado y la voluntad ciudadana de terminar con la «corrupción».

El Partido Socialista pasa de la mayoría absoluta que obtuvo con António Costa en 2022 a ser la segunda fuerza política tras la Alianza Democrática del conservador Montenegro. Ahora toca negociar coaliciones. Pedro Nuno Santos, el líder socialista, ya dijo que dejaría gobernar a AD en minoría si en el gabinete no entra Chega. Montenegro ha repetido que no pactará con la ultraderecha, con el partido de André Ventura, que esta madrugada se ha ofrecido a pactar y formar parte del Ejecutivo. Si todos cumplen su palabra, AD iniciaría una legislatura de centro derecha con un gobierno en minoría absoluta y con el apoyo de los liberales. «Naturalmente cumpliré mi palabra», dijo Montenegro. «Sería una tremenda maldad hacia mí, hacia mi partido y hacia la democracia si no la cumpliese», agregó.

En un ambiente de desconfianza hacia la clase política pero conscientes de la importancia de estas elecciones, los votantes portugueses acudieron en un número mayor que en otras ocasiones a las urnas para enfrentarse a un dilema: mantener en el poder a los socialistas o cambiar a un gobierno de centroderecha. Pese al mal tiempo y a una abstención que superó el 30%, la participación fue la mayor desde 2009 en medio de la incertidumbre por unos resultados que se preveían muy ajustados. Tanto, que el final resultó acalorado en grado sumo con los dos primeros partidos luchando hombro a hombro por unas décimas. Incluso hubo un momento pasada la medianoche en que Pedro Nuno pareció aventajar ligeramente a Montenegro.

Sobre la campaña han planeado la devastadora crisis inmobiliaria, los bajos salarios, una atención sanitaria en declive, una Educación que pierde fuelle y la corrupción, el mal endémico de los partidos mayoritarios, según reflejan las encuestas hechas entre los ciudadanos. A las 16.00 horas, la participación era del 51,96%, frente al 45,66% a la misma hora durante las elecciones de enero de 2022, según datos del Ministerio del Interior. «Es una señal de que hay una mayor participación ciudadana, y eso es lo que se pretende», afirmó Fernando Anastacio, portavoz de la comisión electoral. «La abstención está cayendo y es una buena señal».

No hubo muchos incidentes, aunque AD denunció a lo largo de la jornada que algunos votantes confundieron su papeleta con la de otro partido, Alternativa Democrática Nacional (ADN). Por eso pidieron la intervención de la Comisión Nacional de Elecciones. Hubo otra denuncia: el exprimer ministro José Sócrates reveló que había votado por Nuno Santos. La ley prohíbe que alguien anuncie su intención de voto en los puntos donde se celebra el sufragio.

A última hora, integrantes de grupos ecologistas lanzaron pintura sobre las cristaleras de la sede donde AD comenzaba la celebración por el triunfo.

Alternancia

Las elecciones, anticipadas por la dimisión en noviembre del socialista António Costa, en medio de una investigación por corrupción, confrontaban al Partido Socialista (PS) y al Partido Socialdemócrata (PSD), englobado en Alianza Democrática (AD), que se han alternado en el poder desde la final de la dictadura de Salazar cinco décadas atrás. Los socialistas gobernaban desde 2015. Ahora lo hará la derecha.

«Espero que la vida sea mejor de lo que es ahora», dijo a Reuters Diamantino Vieira, de 86 años, mientras esperaba en un colegio en la ciudad norteña de Espinho, donde también votó Luís Montenegro. También allí ejerció su derecho electoral Ana María, de 73 años, que animó a otros a votar para quejarse del estado del país: «La gente en el Gobierno solo mira sus bolsillos. Son inútiles».

La sorpresa ha sido Chega en un país donde la ultraderecha era anecdótica. Las encuestas ya anunciaban que el apoyo al mensaje antisistema de la extrema derecha, su promesa de acabar con la corrupción y la hostilidad hacia lo que considera una inmigración «excesiva», iban a darle grandes resultados a André Ventura, comentarista deportivo y con gancho en las redes sociales. Para el politólogo Antonio Costa Pinto, de la Universidad de Lisboa, Portugal «ha entrado en la dinámica de muchas democracias europeas», en las que el centro derecha se enfrenta al desafío de tener un partido radical a su derecha consolidado en el Parlamento.