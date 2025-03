La UE, «preocupada» por el Estado de Derecho en Polonia y Hungría

OLATZ HERNÁNDEZ Miércoles, 13 de julio 2022, 20:09 Comenta Compartir

La Comisión Europea aseguró este miércoles que ve «con grave preocupación» las injerencias a la independencia del poder judicial observadas en Hungría y Polonia. El Ejecutivo comunitario presentó su Tercer Informe sobre el Estado de Derecho, en el que ha puesto a examen a los 27 Estados miembro y en el que los Gobierno de Varsovia y Budapest se llevaron el mayor tirón de orejas.

Bruselas ya ha llamado la atención a estos dos países en numerosas ocasiones y, hasta el momento, sus gobiernos se han negado a acatar las directrices europeas. Inició un procedimiento contra Polonia por el impago de una multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, en el caso de Hungría, los llamamientos para que el Gobierno de Viktor Orbán lleve a cabo reformas para proteger la independencia del sistema judicial han caído en saco roto.

El actual informe no es vinculante y no implica sanciones, pero el Ejecutivo europeo insiste en que la situación del Estado de Derecho es un pilar de la democracia, más aún en el contexto de la guerra en Ucrania. Estos dos países tienen mucho en juego, ya que dependen del visto bueno de Bruselas para recibir los fondos de recuperación Next Generation.

En el caso de Polonia, el desembolso de estos fondos se encuentra paralizado, a la espera de que sus autoridades desmantelen el régimen disciplinario impuesto a los jueces del Tribunal Supremo. Entre sus recomendaciones, la UE incluyó este martes otras medidas, como la necesidad de garantizar una mayor independencia del ministro de Justicia y del Fiscal General, así como una mayor autonomía respecto al Gobierno polaco. Criticó también el alcance de la inmunidad de altos cargos polacos, lo que complica la lucha contra la corrupción.

El Ejecutivo europeo apremia a Hungría a reforzar el Consejo Judicial Nacional sin afectar a su independencia y a introducir mecanismos que protejan la independencia del regulador que supervisa los medios. Pide, además, más diligencia en la lucha contra la corrupción de alto nivel.

