La Policía francesa dispara a una mujer por «amenazar» a pasajeros del metro de París al grito de «Alá es grande»

Poco más de dos semanas después de que un profesor muriera acuchillado por un islamista en la localidad norteña de Arras, París fue testigo este ... martes de la psicosis que vive el país ante la amenaza de un nuevo ataque terrorista al calor de la «atmósfera yihadista» que, en palabras del Gobierno, ha despertado la guerra entre Israel y Gaza. La tensión alcanzó su máxima expresión en una estación de tren de la capital, donde la Policía abrió fuego e hirió de gravedad a una mujer después de que ésta, según testigos, lanzara amenazas contra los pasajeros al grito de 'Allahu Akbar' ('Alá es grande').

El portavoz del Ejecutivo, Olivier Veran, detalló que los viajeros dieron la alerta a las fuerzas del orden luego de que la sospechosa pronunciara «comentarios yihadistas agresivos» en la estación de metro de la Biblioteca François-Mitterrand. Cuando llegó la Policía, «llamaron a la mujer a un lado y primero le pidieron que se calmara pero también que mostrara las manos para demostrar que no representaban ningún peligro particular. Lo que ocurrió entonces fue que los agentes no tuvieron otra opción que abrir fuego dado el peligro de la situación», añadió Veran.

París, Francia. Operación policial en la Biblioteca Nacional (BnF). Se escucharon explosiones y la policía disparó varias veces contra una persona amenazadora, hiriéndola en el abdomen. El herido fue evacuado por los bomberos. pic.twitter.com/0ypfINBrPm — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) October 31, 2023

Los hechos se iniciaron sobre las 9.30, hora local, cuando la sospechosa se dirigió en un primer momento a la estación de Austerlitz, y amenazó con atacar a los presentes en nombre de Alá, según informaciones de la cadena de televisión BFMTV. Posteriormente, se desplazó hasta la estación de metro de la Biblioteca François-Mitterrand, donde tras repetir el mismo patrón de conducta con los pasajeros, se negó en varias ocasiones a mostrar sus manos, ocultas bajo el hiyab, cuando la Policía se lo ordenó.

Según desvelaron medios locales, la sospechosa presentaba problemas psiquiátricos y era conocida por los agentes por haber amenazado en el pasado a las patrullas urbanas de la operación antiterrorista 'Sentinelle'. Asimismo, el prefecto de la Policía de la capital gala, Laurent Nuñez, explicó este martes que la mujer fue arrestada en julio de 2021 mientras deambulaba por la calle con un destornillador y amagaba con atacar a los viandantes. Tras este incidente, fue internada en un centro de salud mental.

Una bala en el abdomen

La estación Biblioteca François-Mitterrand tuvo que ser evacuada este martes por los agentes y permaneció cerrada varias horas hasta que los gendarmes pudieron concluir que no había artefactos explosivos en las instalaciones. Por su parte, el servicio de Bomberos, que brindó atención de emergencia a la mujer, precisó que recibió un impacto de bala en el abdomen y fue trasladada en estado «crítico» a un hospital cercano.

La Fiscalía de París ha abierto ya una investigación contra la sospechosa por apología del terrorismo, amenazas de muerte y actos de intimidación. De igual modo, se ha iniciado una pesquisa sobre el uso de armas por parte de la Policía en un momento en que Francia se encuentra en su máximo estado de alerta antiterrorista después de que un yihadista checheno asesinara el 13 de octubre a un profesor de instituto de Arras. Hace tres años, otro docente murió decapitado tras mostrar caricaturas de Mahoma.