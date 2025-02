El partido de Orbán bloquea el debate parlamentario para la adhesión de Suecia a la OTAN

El visto bueno de Turquía hace un par de semanas a la entrada de Suecia en la OTAN dejó la decisión final sobre su ingreso ... en manos de Hungria, y el país liderado por el polémico Viktor Orbán no parece que se lo vaya a poner fácil. El partido gobernante, Fidesz, boicoteó este lunes la sesión parlamentaria promovida por la oposición para tratar de concluir la ratificación del protocolo de adhesión de la nación nórdica a la Alianza. La formación, con mayoría en la Cámara, cumplió su amenaza y no asistió al pleno extraordinario. El jefe del grupo, Mate Kocsis, abogó por esperar al arranque de la agenda ordinaria (26 de febrero) y a la reunión que celebrarán los primeros ministros de ambos países.

La cita de Orbán y Ulf Kristersson, primer ministro sueco, no tiene fecha. Ambos se vieron el 1 de febrero en la cumbre de líderes de la UE en Bruselas pero fue un encuentro breve, apenas quince minutos, en el que no dio tiempo a abordar los motivos de Hungría para ser el único aliado que aún no ha dado el visto bueno al ingreso de Suecia en la OTAN. Los otros treinta Estados miembro ya dieron luz verde.

Orbán invitó a su homólogo sueco a visitar Hungría para «negociar» la entrada en la Alianza, pero Kristersson le advirtió de que no hay posibilidad alguna de reabrir ese debate y planteó aplazar el viaje hasta después de la votación parlamentaria. El debate, sin embargo, se encuentra en 'pause' tras el boicot este lunes de Fidesz a la sesión donde se iba a abordar el asunto y, como mínimo, habrá que esperar casi tres semanas para que se reanude.

Suecia solicitó su adhesión a la OTAN a raíz del estallido de la guerra en Ucrania pero, a diferencia de Finlandia, que realizó la petición en paralelo y logró todos los vistos buenos en tiempo récord, se ha encontrado con dos grandes obstáculos en su objetivo. El primero fue Turquía, que se oponía sobre todo por la presencia de movimientos prokurdos en territorio sueco pero levantó el veto a finales de enero, y el segundo es Hungría, que durante semanas –hasta el 1 de febrero– ha vetado también un paquete millonario de ayuda a Kiev.